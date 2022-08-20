Шойгу увидел в действиях ВСУ тактику немецких нацистов

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Украина применяет нацистскую тактику, заявил Шойгу Фото:

ВСУ используют в боях тактику немецких нацистов. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу во время выступления на I Международном антифашистском конгрессе.

«Особый разговор о неонацизме на Украине. Сейчас мы видим, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов», — отметил Шойгу. Трансляция конгресса ведется на сайте телеканала «Звезда».

I Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума «Армия-2022». В конгрессе принимают участие федеральные органы власти, общественные организации, деятели культуры и историки. По словам министра Шойгу, конгресс посвящен борьбе с нацизмом и неонацизмом, передает «Национальная служба новостей».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Президент отмечал, что ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита Донбасса.

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ВСУ используют в боях тактику немецких нацистов. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу во время выступления на I Международном антифашистском конгрессе. «Особый разговор о неонацизме на Украине. Сейчас мы видим, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов», — отметил Шойгу. Трансляция конгресса ведется на сайте телеканала «Звезда». I Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума «Армия-2022». В конгрессе принимают участие федеральные органы власти, общественные организации, деятели культуры и историки. По словам министра Шойгу, конгресс посвящен борьбе с нацизмом и неонацизмом, передает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Президент отмечал, что ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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