Шойгу увидел в действиях ВСУ тактику немецких нацистов

Украина применяет нацистскую тактику, заявил Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ВСУ используют в боях тактику немецких нацистов. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу во время выступления на I Международном антифашистском конгрессе.

«Особый разговор о неонацизме на Украине. Сейчас мы видим, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов», — отметил Шойгу. Трансляция конгресса ведется на сайте телеканала «Звезда».

I Международный антифашистский конгресс проходит в рамках форума «Армия-2022». В конгрессе принимают участие федеральные органы власти, общественные организации, деятели культуры и историки. По словам министра Шойгу, конгресс посвящен борьбе с нацизмом и неонацизмом, передает «Национальная служба новостей».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Президент отмечал, что ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита Донбасса.