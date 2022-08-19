Требование остановиться водитель проигнорировал Фото: Илья Московец © URA.RU

Пьяный водитель задержан в Челябинской области после полицейской погони. Он врезался в другой автомобиль и не смог ехать дальше, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

«19 августа около 20:00 на 29-м километре трассы Челябинск — Новосибирск в поле зрения госавтоинспекторов попал автомобиль „ВАЗ-211340“, водитель которого проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке. Во время преследования нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. На 46-м километре автодороги он столкнулся с „Ладой Приорой“, после чего не смог продолжить движение», — рассказали в полиции.

Водитель «Лады Приоры» 1961 года рождения от столкновения съехал в кювет, где врезался в препятствие. Его пассажирка получила травмы.

Установлено, что задержанный водитель 1979 года рождения уже лишен прав на управление транспортным средством. В момент аварии он был пьян. На допросе мужчина утверждал, что выпил стакан водки, а полицейскую машину, которая его преследовала, не заметил. На него составлены протоколы по административным статьям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вождении в пьяном виде. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.