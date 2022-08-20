Мэр Лондона призвал граждан готовиться к зиме без еды и отопления

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Мэр Лондона призывает правительство вмешаться в ситуацию Фото:
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Многие жители Лондона не смогут позволить себе ни еду, ни отопление предстоящей зимой. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан.

«Ничего подобного мы раньше не видели. Мы сталкиваемся с зимой, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к сожалению, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не может быть. Правительство должно вмешаться, чтобы люди могли удовлетворить свои основные потребности», — написал Хан на своей странице в Twitter.

Великобритания переживает острый кризис стоимости жизни после того, как страны Запада ввели санкции против России и отказались от российских энергоносителей. Рекордное подорожание электроэнергии привело к тому, что британцы и британский бизнес еле сводят концы с концами, передает Nation News. СМИ и политики советуют британцам экономить почти на всем. Так, водоснабжающие компании рекомендуют британцам мыться реже и быстрее, чтобы предотвратить дефицит воды, сообщает «Национальная служба новостей».

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Многие жители Лондона не смогут позволить себе ни еду, ни отопление предстоящей зимой. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан. «Ничего подобного мы раньше не видели. Мы сталкиваемся с зимой, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к сожалению, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не может быть. Правительство должно вмешаться, чтобы люди могли удовлетворить свои основные потребности», — написал Хан на своей странице в Twitter. Великобритания переживает острый кризис стоимости жизни после того, как страны Запада ввели санкции против России и отказались от российских энергоносителей. Рекордное подорожание электроэнергии привело к тому, что британцы и британский бизнес еле сводят концы с концами, передает Nation News. СМИ и политики советуют британцам экономить почти на всем. Так, водоснабжающие компании рекомендуют британцам мыться реже и быстрее, чтобы предотвратить дефицит воды, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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