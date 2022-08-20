Мэр Лондона призвал граждан готовиться к зиме без еды и отопления

Мэр Лондона призывает правительство вмешаться в ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Многие жители Лондона не смогут позволить себе ни еду, ни отопление предстоящей зимой. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан.

«Ничего подобного мы раньше не видели. Мы сталкиваемся с зимой, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к сожалению, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не может быть. Правительство должно вмешаться, чтобы люди могли удовлетворить свои основные потребности», — написал Хан на своей странице в Twitter.

Великобритания переживает острый кризис стоимости жизни после того, как страны Запада ввели санкции против России и отказались от российских энергоносителей. Рекордное подорожание электроэнергии привело к тому, что британцы и британский бизнес еле сводят концы с концами, передает Nation News. СМИ и политики советуют британцам экономить почти на всем. Так, водоснабжающие компании рекомендуют британцам мыться реже и быстрее, чтобы предотвратить дефицит воды, сообщает «Национальная служба новостей».