19 августа 2022

Свердловский депутат удалился из соцсетей после скандала с сыном. Скрин

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Судебное заседание по уголовному делу МУП
Дмитрий Александрин удалил свою страницу «ВКонтакте» (фото из архива) Фото:

Депутат Асбестовской гордумы (Свердловская область) Дмитрий Александрин удалил свою страницу во «ВКонтакте» после того, как в соцсетях начали обсуждать ролик с участием его сына, назвавшего избирателей «грязью». Это заметил корреспондент URA.RU.

«Дмитрий Александрин, все ждут публичных извинений и подзатыльников, надеемся вы прислушаетесь к советам Евгения Куйвашева. И почему молчит глава города Наталья Тихонова, или она согласна с мнением юнца?» — написали в группе «Инцидент Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Авторы поста отметили страницу депутата, но она оказалась удалена.

Сын действующего депутата Асбестовской думы Дмитрия Александрина Егор попал в центр скандала накануне. В городском паблике появилось видео, которое сняли местные жительницы. На нем Александрин-младший назвал девушек, с которыми общался, «грязью», а также порекомендовал сесть «в свое ведро и »*** (уехать — прим. ред.) отсюда». Молодого человека уже осадил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Депутат Асбестовской гордумы (Свердловская область) Дмитрий Александрин удалил свою страницу во «ВКонтакте» после того, как в соцсетях начали обсуждать ролик с участием его сына, назвавшего избирателей «грязью». Это заметил корреспондент URA.RU. «Дмитрий Александрин, все ждут публичных извинений и подзатыльников, надеемся вы прислушаетесь к советам Евгения Куйвашева. И почему молчит глава города Наталья Тихонова, или она согласна с мнением юнца?» — написали в группе «Инцидент Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Авторы поста отметили страницу депутата, но она оказалась удалена. Сын действующего депутата Асбестовской думы Дмитрия Александрина Егор попал в центр скандала накануне. В городском паблике появилось видео, которое сняли местные жительницы. На нем Александрин-младший назвал девушек, с которыми общался, «грязью», а также порекомендовал сесть «в свое ведро и »*** (уехать — прим. ред.) отсюда». Молодого человека уже осадил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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