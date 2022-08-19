Депутат Асбестовской гордумы (Свердловская область) Дмитрий Александрин удалил свою страницу во «ВКонтакте» после того, как в соцсетях начали обсуждать ролик с участием его сына, назвавшего избирателей «грязью». Это заметил корреспондент URA.RU.
«Дмитрий Александрин, все ждут публичных извинений и подзатыльников, надеемся вы прислушаетесь к советам Евгения Куйвашева. И почему молчит глава города Наталья Тихонова, или она согласна с мнением юнца?» — написали в группе «Инцидент Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Авторы поста отметили страницу депутата, но она оказалась удалена.
Сын действующего депутата Асбестовской думы Дмитрия Александрина Егор попал в центр скандала накануне. В городском паблике появилось видео, которое сняли местные жительницы. На нем Александрин-младший назвал девушек, с которыми общался, «грязью», а также порекомендовал сесть «в свое ведро и »*** (уехать — прим. ред.) отсюда». Молодого человека уже осадил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Скрин страницы Александрина, vk.com
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Депутат Асбестовской гордумы (Свердловская область) Дмитрий Александрин удалил свою страницу во «ВКонтакте» после того, как в соцсетях начали обсуждать ролик с участием его сына, назвавшего избирателей «грязью». Это заметил корреспондент URA.RU. «Дмитрий Александрин, все ждут публичных извинений и подзатыльников, надеемся вы прислушаетесь к советам Евгения Куйвашева. И почему молчит глава города Наталья Тихонова, или она согласна с мнением юнца?» — написали в группе «Инцидент Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Авторы поста отметили страницу депутата, но она оказалась удалена. Сын действующего депутата Асбестовской думы Дмитрия Александрина Егор попал в центр скандала накануне. В городском паблике появилось видео, которое сняли местные жительницы. На нем Александрин-младший назвал девушек, с которыми общался, «грязью», а также порекомендовал сесть «в свое ведро и »*** (уехать — прим. ред.) отсюда». Молодого человека уже осадил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.