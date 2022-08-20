Минобороны РФ: ВСУ отравили российских военных ботулотоксином

Анализы показали наличие ботулотоксина в крови военных России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российских военных в Запорожской области ВСУ отравили ботулотоксином. Такое заявление сделало Минобороны России.
«В организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа „В“. По факту санкционированного режимом [президента Украины Владимира] Зеленского химического терроризма РФ готовит подтверждающие документы с результатами всех анализов», — отметили представители российского ведомства на брифинге.
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