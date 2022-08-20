Минобороны РФ: ВСУ отравили российских военных ботулотоксином

20 августа 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Анализы показали наличие ботулотоксина в крови военных России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российских военных в Запорожской области ВСУ отравили ботулотоксином. Такое заявление сделало Минобороны России. «В организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа „В“. По факту санкционированного режимом [президента Украины Владимира] Зеленского химического терроризма РФ готовит подтверждающие документы с результатами всех анализов», — отметили представители российского ведомства на брифинге.

Российских военных в Запорожской области ВСУ отравили ботулотоксином. Такое заявление сделало Минобороны России. «В организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа „В“. По факту санкционированного режимом [президента Украины Владимира] Зеленского химического терроризма РФ готовит подтверждающие документы с результатами всех анализов», — отметили представители российского ведомства на брифинге.