Минобороны РФ: ВСУ отравили российских военных ботулотоксином

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Анализы показали наличие ботулотоксина в крови военных России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российских военных в Запорожской области ВСУ отравили ботулотоксином. Такое заявление сделало Минобороны России.

«В организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа „В“. По факту санкционированного режимом [президента Украины Владимира] Зеленского химического терроризма РФ готовит подтверждающие документы с результатами всех анализов», — отметили представители российского ведомства на брифинге.

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Российских военных в Запорожской области ВСУ отравили ботулотоксином. Такое заявление сделало Минобороны России. «В организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа „В“. По факту санкционированного режимом [президента Украины Владимира] Зеленского химического терроризма РФ готовит подтверждающие документы с результатами всех анализов», — отметили представители российского ведомства на брифинге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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