19 августа 2022

Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП на челябинской трассе. Фото

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помощь
Авария произошла в условиях дождя Фото:

Семья из трех человек с маленьким ребенком погибла при столкновении двух автомобилей на трассе в Варненском районе Челябинской области. Авария произошла на 66-м километре автодороги Черноречье—Чесма—Варна—Карталы—Бреды, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«Водитель, мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia в условиях дождя, выполняя обгон, не убедился в его безопасности. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся со встречным Chevrolet Spark, которым управлял мужчина 1987 года рождения», — уточнили в ведомстве.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира Chevrolet — женщина 1988 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Они скончались на месте ДТП. Водитель Skoda Octavia с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП ведется проверка.

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Семья из трех человек с маленьким ребенком погибла при столкновении двух автомобилей на трассе в Варненском районе Челябинской области. Авария произошла на 66-м километре автодороги Черноречье—Чесма—Варна—Карталы—Бреды, сообщили в УГИБДД по Челябинской области. «Водитель, мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia в условиях дождя, выполняя обгон, не убедился в его безопасности. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся со встречным Chevrolet Spark, которым управлял мужчина 1987 года рождения», — уточнили в ведомстве. В результате аварии погибли водитель и два пассажира Chevrolet — женщина 1988 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Они скончались на месте ДТП. Водитель Skoda Octavia с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП ведется проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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