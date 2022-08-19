Авария произошла в условиях дождя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья из трех человек с маленьким ребенком погибла при столкновении двух автомобилей на трассе в Варненском районе Челябинской области. Авария произошла на 66-м километре автодороги Черноречье—Чесма—Варна—Карталы—Бреды, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«Водитель, мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia в условиях дождя, выполняя обгон, не убедился в его безопасности. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся со встречным Chevrolet Spark, которым управлял мужчина 1987 года рождения», — уточнили в ведомстве.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира Chevrolet — женщина 1988 года рождения и мальчик 2021 года рождения. Они скончались на месте ДТП. Водитель Skoda Octavia с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП ведется проверка.

УГИБДД по Челябинской области