19 августа 2022
18 августа 2022

В Салехарде произошел пожар в строящемся здании

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В Салехарде сгорело нежилое строящееся здание (архивное фото) Фото:

В Салехарде на улице Ламбиных ночью горело строящееся здание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«Вызов поступил в 3 часа 25 минут. Горело нежилое строящееся здание в районе улицы Ламбиных, 1, площадью 36 квадратных метров. В тушении было задействовано 15 человек личного состава и 4 единицы техники», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе.

Через 12 минут пожар был локализован, полностью потушен через час. Здание пострадало по всей площади.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде горел психоневрологический диспансер. Огнем повреждены актовый зал и чердачное помещение.

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В Салехарде на улице Ламбиных ночью горело строящееся здание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «Вызов поступил в 3 часа 25 минут. Горело нежилое строящееся здание в районе улицы Ламбиных, 1, площадью 36 квадратных метров. В тушении было задействовано 15 человек личного состава и 4 единицы техники», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе. Через 12 минут пожар был локализован, полностью потушен через час. Здание пострадало по всей площади. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде горел психоневрологический диспансер. Огнем повреждены актовый зал и чердачное помещение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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