В Салехарде произошел пожар в строящемся здании

В Салехарде сгорело нежилое строящееся здание (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Салехарде на улице Ламбиных ночью горело строящееся здание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«Вызов поступил в 3 часа 25 минут. Горело нежилое строящееся здание в районе улицы Ламбиных, 1, площадью 36 квадратных метров. В тушении было задействовано 15 человек личного состава и 4 единицы техники», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе.

Через 12 минут пожар был локализован, полностью потушен через час. Здание пострадало по всей площади.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде горел психоневрологический диспансер. Огнем повреждены актовый зал и чердачное помещение.