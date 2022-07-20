В психдиспансере Салехарда сгорел актовый зал

В психоневрологическом диспансере сгорело чердачное помещение и межэтажные перекрытия Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) загорелось здание психоневрологического диспансера. Как сообщается на сайте окружного ГУ МЧС, огонь повредил актовый зал и чердачное помещение.

«В городе Салехард, на улице Трудовая, произошло возгорание здания психоневрологического диспансера. В 14:07 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 28 человек личного состава и 6 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

В МЧС добавляют, что стена актового зала по всей высоте, межэтажные перекрытия и чердачное помещение были повреждены огнем. На данный момент устанавливается причина возгорания, а также нанесенный ущерб. К ликвидации пожара были привлечены сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое загорелся мусорный полигон. Как сообщил глава города Андрей Воронов, площадь полигона составляет порядка 500 кв. метров.