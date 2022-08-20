Властям Запорожья удалось предотвратить провокацию Киева на ЗАЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
По словам Рогова — предотвращена провокация Киева на ЗАЭС Фото:

Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«19 августа на атомной станции все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского, удалось не допустить провокацию. В противном случае, последствия могли бы быть непоправимые», — пояснил он РИА «Новости».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит масштабную провокацию на ЗАЭС во время предполагаемого визита на Украину генсека ООН Антонину Гутерриша. Также в ведомстве уточняли, что в случае провокации на Запорожской АЭС, которую готовит Украина, радиацией накроет некоторые европейские страны.

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Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «19 августа на атомной станции все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского, удалось не допустить провокацию. В противном случае, последствия могли бы быть непоправимые», — пояснил он РИА «Новости». Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит масштабную провокацию на ЗАЭС во время предполагаемого визита на Украину генсека ООН Антонину Гутерриша. Также в ведомстве уточняли, что в случае провокации на Запорожской АЭС, которую готовит Украина, радиацией накроет некоторые европейские страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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