Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«19 августа на атомной станции все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского, удалось не допустить провокацию. В противном случае, последствия могли бы быть непоправимые», — пояснил он РИА «Новости».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит масштабную провокацию на ЗАЭС во время предполагаемого визита на Украину генсека ООН Антонину Гутерриша. Также в ведомстве уточняли, что в случае провокации на Запорожской АЭС, которую готовит Украина, радиацией накроет некоторые европейские страны.
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