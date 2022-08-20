Властям Запорожья удалось предотвратить провокацию Киева на ЗАЭС

По словам Рогова — предотвращена провокация Киева на ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«19 августа на атомной станции все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского, удалось не допустить провокацию. В противном случае, последствия могли бы быть непоправимые», — пояснил он РИА «Новости».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит масштабную провокацию на ЗАЭС во время предполагаемого визита на Украину генсека ООН Антонину Гутерриша. Также в ведомстве уточняли, что в случае провокации на Запорожской АЭС, которую готовит Украина, радиацией накроет некоторые европейские страны.