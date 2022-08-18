Минобороны РФ: при провокации на ЗАЭС Европу накроет радиацией

18 августа 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ допустили, что пятый энергоблок выведут в «холодный резерв» при катастрофе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае провокации на Запорожской АЭС, которую готовит Украина, радиацией накроет некоторые европейские страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Министерство обороны опубликовало в своем telegram-канале карту, на которой показано, что при аварии на АЭС радиация накроет Польшу, Германию и Словакию. «Украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и, тем самым, сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию», — заявили в Минобороны РФ. В министерстве допустили, что при развитии негативного сценария в «холодный резерв» может быть выведен пятый и шестой энергоблоки. Это приведет к остановке АЭС в Запорожье. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит провокацию на ЗАЭС из-за визита туда Генсека ООН Антониу Гутерриша. ВСУ за месяц 12 раз обстреляли территорию АЭС. Российские военные контролируют большую часть Запорожья и АЭС в Энергодаре в связи со спецоперацией РФ на Украине.

В случае провокации на Запорожской АЭС, которую готовит Украина, радиацией накроет некоторые европейские страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Министерство обороны опубликовало в своем telegram-канале карту, на которой показано, что при аварии на АЭС радиация накроет Польшу, Германию и Словакию. «Украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и, тем самым, сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию», — заявили в Минобороны РФ. В министерстве допустили, что при развитии негативного сценария в «холодный резерв» может быть выведен пятый и шестой энергоблоки. Это приведет к остановке АЭС в Запорожье. Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит провокацию на ЗАЭС из-за визита туда Генсека ООН Антониу Гутерриша. ВСУ за месяц 12 раз обстреляли территорию АЭС. Российские военные контролируют большую часть Запорожья и АЭС в Энергодаре в связи со спецоперацией РФ на Украине.