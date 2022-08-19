19 августа 2022

Под дождем и с «Любэ»: как в Кургане встретили День города. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный салют. Курган
Сотни курганцев собрались послушать «Любэ» под дождем Фото:

В Кургане отметили День города — 343-ю годовщину со дня основания. На Троицкой площади выступила группа «Любэ». Курганцы слушали исполнителей вопреки ливню.

«Замечательный финал праздника — прямо сейчас на сцене легендарная группа „Любэ“ — любимая группа нашего президента, нашего губернатора и многих-многих миллионов россиян», — оставила комментарий глава Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале.

С праздником жителей Кургана поздравил губернатор Вадим Шумков. «Любэ» выступает на Дне города второй раз, первый — в 2019-м. После выступления исполнителей на Троицкой площади запустили праздничный салют.

Любэ. Курган
Николай Расторгуев и группа «Любэ» выступают в День рождения Кургана второй раз
Фото:
Любэ. Курган
На Троицкой площади сотни курганцев собрались под дождем, чтобы послушать «Любэ»
Фото:
Любэ. Курган
«Любэ» — одна из любимых групп представителей власти
Фото:
Любэ. Курган
Живая музыка под открытым небом в День города
Фото:
Любэ. Курган
На концерте «Любэ» были замечены также замгубернатора региона Оксана Куташи, руководитель представительства области при правительстве РФ Андрей Алексеев, глава кургана Елена Ситникова и председатель гордумы Игорь Прозоров
Фото:
Праздничный салют. Курган
День города в Кургане завершился салютом
Фото:

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В Кургане отметили День города — 343-ю годовщину со дня основания. На Троицкой площади выступила группа «Любэ». Курганцы слушали исполнителей вопреки ливню. «Замечательный финал праздника — прямо сейчас на сцене легендарная группа „Любэ“ — любимая группа нашего президента, нашего губернатора и многих-многих миллионов россиян», — оставила комментарий глава Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале. С праздником жителей Кургана поздравил губернатор Вадим Шумков. «Любэ» выступает на Дне города второй раз, первый — в 2019-м. После выступления исполнителей на Троицкой площади запустили праздничный салют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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