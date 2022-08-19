Сотни курганцев собрались послушать «Любэ» под дождем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отметили День города — 343-ю годовщину со дня основания. На Троицкой площади выступила группа «Любэ». Курганцы слушали исполнителей вопреки ливню.

«Замечательный финал праздника — прямо сейчас на сцене легендарная группа „Любэ“ — любимая группа нашего президента, нашего губернатора и многих-многих миллионов россиян», — оставила комментарий глава Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале.

С праздником жителей Кургана поздравил губернатор Вадим Шумков. «Любэ» выступает на Дне города второй раз, первый — в 2019-м. После выступления исполнителей на Троицкой площади запустили праздничный салют.

Николай Расторгуев и группа «Любэ» выступают в День рождения Кургана второй раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Троицкой площади сотни курганцев собрались под дождем, чтобы послушать «Любэ» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Любэ» — одна из любимых групп представителей власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Живая музыка под открытым небом в День города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На концерте «Любэ» были замечены также замгубернатора региона Оксана Куташи, руководитель представительства области при правительстве РФ Андрей Алексеев, глава кургана Елена Ситникова и председатель гордумы Игорь Прозоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU