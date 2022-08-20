В Кургане в День города затопило центральную улицу. «Глохли машины». Видео

21 августа 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

Курганцы сообщают о подтопленных участках в разных районах города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за ливня в день города затопило улицу Карла Маркса (на участке от Ленина до Володарского). Проливной дождь уже традиционно топит городские дороги и дворы. «Из-за дождя на центральной улице Кургана прямо посреди проезжей части глохнут автомобили. Пешеходам приходится идти по колено в воде», — передает корреспондент URA.RU. В социальных сетях также выкладывали видео затопленных улиц, комментируя «Мальцева поплыла», «на Красина Курганское море» и «не проехать — не пройти, лужи по колено». Подобная картина наблюдается во многих микрорайонах Кургана. День города называют в соцсетях «днем коллапса». Помимо затопленных улиц, курганцы стояли в пробках. Пользователи жаловались во «ВКонтакте», что «в центре нигде нельзя проехать, даже на рынок» и «весь город перекрыли, еще и ремонт». Между тем, Курган отметил свое 343-летие. Масштабная праздничная программа завершилась запуском фейерверка. Однако, как только люди разошлись, на Троицкой площади сразу «оголился» мусор.

В Кургане из-за ливня в день города затопило улицу Карла Маркса (на участке от Ленина до Володарского). Проливной дождь уже традиционно топит городские дороги и дворы. «Из-за дождя на центральной улице Кургана прямо посреди проезжей части глохнут автомобили. Пешеходам приходится идти по колено в воде», — передает корреспондент URA.RU. В социальных сетях также выкладывали видео затопленных улиц, комментируя «Мальцева поплыла», «на Красина Курганское море» и «не проехать — не пройти, лужи по колено». Подобная картина наблюдается во многих микрорайонах Кургана. День города называют в соцсетях «днем коллапса». Помимо затопленных улиц, курганцы стояли в пробках. Пользователи жаловались во «ВКонтакте», что «в центре нигде нельзя проехать, даже на рынок» и «весь город перекрыли, еще и ремонт». Между тем, Курган отметил свое 343-летие. Масштабная праздничная программа завершилась запуском фейерверка. Однако, как только люди разошлись, на Троицкой площади сразу «оголился» мусор.