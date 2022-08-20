20 августа 2022
19 августа 2022

Жители ХМАО нарушили ПДД ради необычной фотографии

© Служба новостей «URA.RU»
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Марш-бросок Выборг-Владивосток. Екатеринбург, камера, радар, превышение скорости, пдд, правила дорожного движения, штраф, камера фиксации нарушений
Мужчины получили фото нарушения со своими довольными лицами Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обсуждают необычный способ получения фотографий, который реализовали четверо мужчин в Нижневартовске. Информация об этом появилась в одной из городских групп «ВКонтакте».

«Все дело в способе получения фото. Мужчины специально нарушили правила дорожного движения под камерой контроля. После водителю автомобиля пришел штраф с фотографией», — рассказывают читатели группы.

В комментариях мнения жителей Нижневартовска разделились. Одни считают, что мужчины придумали оригинальный способ развлечения. Другие считают, что подобное поведение не красит автомобилиста и его друзей, и называют компанию клоунами.

Ранее URA.RU рассказывало, что за 7 месяцев 2022 года на дорогах Тюменской области водители большегрузов спровоцировали 89 ДТП. В них погибли восемь человек.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обсуждают необычный способ получения фотографий, который реализовали четверо мужчин в Нижневартовске. Информация об этом появилась в одной из городских групп «ВКонтакте». «Все дело в способе получения фото. Мужчины специально нарушили правила дорожного движения под камерой контроля. После водителю автомобиля пришел штраф с фотографией», — рассказывают читатели группы. В комментариях мнения жителей Нижневартовска разделились. Одни считают, что мужчины придумали оригинальный способ развлечения. Другие считают, что подобное поведение не красит автомобилиста и его друзей, и называют компанию клоунами. Ранее URA.RU рассказывало, что за 7 месяцев 2022 года на дорогах Тюменской области водители большегрузов спровоцировали 89 ДТП. В них погибли восемь человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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