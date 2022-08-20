Жители ХМАО нарушили ПДД ради необычной фотографии

Мужчины получили фото нарушения со своими довольными лицами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обсуждают необычный способ получения фотографий, который реализовали четверо мужчин в Нижневартовске. Информация об этом появилась в одной из городских групп «ВКонтакте».

«Все дело в способе получения фото. Мужчины специально нарушили правила дорожного движения под камерой контроля. После водителю автомобиля пришел штраф с фотографией», — рассказывают читатели группы.

В комментариях мнения жителей Нижневартовска разделились. Одни считают, что мужчины придумали оригинальный способ развлечения. Другие считают, что подобное поведение не красит автомобилиста и его друзей, и называют компанию клоунами.

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