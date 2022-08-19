Репер разбил телефон Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменский рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) прокомментировал инцидент с разбитым телефоном фаната. По словам рэп-исполнителя, поклонник игнорировал просьбы певца прекратить залазить на сцену.

«Он [фанат] второй раз в течение трех минут лез на сцену. Ладно разок, но малой решил залезть второй раз, спровоцировав еще 15 человек это сделать. Я по-братски сказал „не мороси“. Все равно лезет. Хорошо, что по лицу не получил», — рассказал рэпер группе «Рифмы и панчи» в соцсети «ВКонтакте». В соцсетях исполнитель отметил, что концерт, где произошел инцидент, был плохо организован. Охрана не смогла остановить фаната, который полез на сцену.

OG Buda (Григорий Ляхов) является сыном тюменского криминального авторитета Алексея Ляхова, который был убит в 1994 году. В юном возрасте рэпер вместе с семьей переехал в Будапешт — столицу Венгрии. По его собственному признанию, причиной стала «работа» отца.

Ранее URA.RU писало, что во время выступления артиста в Сочи на сцену выбежали несколько подростков, у одного из которых Ляхов выхватил и выкинул за кулисы телефон. Позже пострадавший выложил в соцсети видеозапись инцидента и фотографию своего разбитого телефона.