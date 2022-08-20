20 августа 2022
19 августа 2022

Экс-участница шоу «Пацанки» из Челябинска поймала букет невесты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль красоты
Фанаты ждут свадьбу рэп-исполнительницы Фото:

Бывшая участница шоу «Пацанки» из Челябинска Анна Михеева, известная в рэп сообществе под псевдонимом HOFMANNITA поймала букет невесты во время празднования бракосочетания друзей. Ее парень Матвей поймал на мероприятии бабочку жениха. Певица рассказала об этом в социальных сетях.

«Мы поймали букет невесты и бабочку жениха. Как думаете это судьба?», — написала HOFMANNITA в своем telegram-канале.

В комментариях подписчики певицы сошлись в мнении, что такие знаки определенно определяют дальнейшую судьбу пары. Фанаты ждут бракосочетания.

Челябинка приняла решение о свадьбе еще в феврале. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией). Тогда многие напряглись из-за новости, ведь Матвей избивал певицу, и многие начали бояться за ее жизнь.

HOFMANNITA приняла участие в шоу «Пацанки» в 2018 году. Челябинка шла на шоу в надежде поменять свою жизнь к лучшему, однако проект результата не принес.

HOFMANNITA поймала букет невесты, а ее парень бабочку жениха
Фото:

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Бывшая участница шоу «Пацанки» из Челябинска Анна Михеева, известная в рэп сообществе под псевдонимом HOFMANNITA поймала букет невесты во время празднования бракосочетания друзей. Ее парень Матвей поймал на мероприятии бабочку жениха. Певица рассказала об этом в социальных сетях. «Мы поймали букет невесты и бабочку жениха. Как думаете это судьба?», — написала HOFMANNITA в своем telegram-канале. В комментариях подписчики певицы сошлись в мнении, что такие знаки определенно определяют дальнейшую судьбу пары. Фанаты ждут бракосочетания. Челябинка приняла решение о свадьбе еще в феврале. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией). Тогда многие напряглись из-за новости, ведь Матвей избивал певицу, и многие начали бояться за ее жизнь. HOFMANNITA приняла участие в шоу «Пацанки» в 2018 году. Челябинка шла на шоу в надежде поменять свою жизнь к лучшему, однако проект результата не принес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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