Фанаты ждут свадьбу рэп-исполнительницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшая участница шоу «Пацанки» из Челябинска Анна Михеева, известная в рэп сообществе под псевдонимом HOFMANNITA поймала букет невесты во время празднования бракосочетания друзей. Ее парень Матвей поймал на мероприятии бабочку жениха. Певица рассказала об этом в социальных сетях.

«Мы поймали букет невесты и бабочку жениха. Как думаете это судьба?», — написала HOFMANNITA в своем telegram-канале.

В комментариях подписчики певицы сошлись в мнении, что такие знаки определенно определяют дальнейшую судьбу пары. Фанаты ждут бракосочетания.

Челябинка приняла решение о свадьбе еще в феврале. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией). Тогда многие напряглись из-за новости, ведь Матвей избивал певицу, и многие начали бояться за ее жизнь.

HOFMANNITA приняла участие в шоу «Пацанки» в 2018 году. Челябинка шла на шоу в надежде поменять свою жизнь к лучшему, однако проект результата не принес.