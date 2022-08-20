Пушков отреагировал на слова испугавшегося зимы мэра Лондона

21 августа 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Пушков осадил испугавшегося зимы мэра Лондона Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Грозящие Великобритании проблемы зимой — сознательный выбор самих властей. Так считает сенатор Алексей Пушков. «Угрожающая зима Британии — не фатальное явление природы, а сознательный выбор правящих кругов Британии. Они отказались от гарантии безопасности России, втягивали Украину в НАТО, а затем приняли неумные гарантии, которые, как и в случае с Германией, бьют по Европе сильнее, чем по России. Мэру Лондона надо не на зиму гордиться, а предъявлять утверждения тем, кто привел многих британцев к предстоящим зимам без тепла и еды», — написал он в telegram-канале. Так он отреагировал на высказывания мэра Лондона Садика Хана о том, что этой зимой миллионы британцев не смогут позволить себе ни отопление, ни еду. Ранее в Daily Mail вышла статья о том, что пожилым людям из Великобритании придется экономить на еде, чтобы позволить себе оплатить коммунальные услуги, якобы цена на которые выросли из-за антироссийских санкций. Страны Европы и дальше будут сталкиваться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями, отмечает MK.RU . В 2023 году также ожидается глобальные рецессия, инфляция, падение доходов населения, легче всего перенесут его Россия и страны Азии, основной удар придется на Запад.

Грозящие Великобритании проблемы зимой — сознательный выбор самих властей. Так считает сенатор Алексей Пушков. «Угрожающая зима Британии — не фатальное явление природы, а сознательный выбор правящих кругов Британии. Они отказались от гарантии безопасности России, втягивали Украину в НАТО, а затем приняли неумные гарантии, которые, как и в случае с Германией, бьют по Европе сильнее, чем по России. Мэру Лондона надо не на зиму гордиться, а предъявлять утверждения тем, кто привел многих британцев к предстоящим зимам без тепла и еды», — написал он в telegram-канале. Так он отреагировал на высказывания мэра Лондона Садика Хана о том, что этой зимой миллионы британцев не смогут позволить себе ни отопление, ни еду. Ранее в Daily Mail вышла статья о том, что пожилым людям из Великобритании придется экономить на еде, чтобы позволить себе оплатить коммунальные услуги, якобы цена на которые выросли из-за антироссийских санкций. Страны Европы и дальше будут сталкиваться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями, отмечает MK.RU. В 2023 году также ожидается глобальные рецессия, инфляция, падение доходов населения, легче всего перенесут его Россия и страны Азии, основной удар придется на Запад.