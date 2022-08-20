Грибники наткнулись на болетин азиатский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В лесу под Златоустом (Челябинская область) грибник Ольга Мельникова нашла гриб болетин азиатский, который считается редким. Женщина не смогла определить свою находку и попросила помощи в социальных сетях, где ей и сообщили о редкости гриба.

«Добрый вечер, одногруппники. Грибы на опознание. У грибов на втором фото молочко выделяется. Златоуст», — написала женщина в группе Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».

Пользователь Людмила Б. ответила женщине, что, судя по фото, одной из находок является подмолочник, ну, а на другом фото, собственно, болетин азиатский. Гриб считается редким и произрастает исключительно за Уралом, и на Дальнем Востоке. В Европе его можно встретить в Финляндии и Норвегии.

Ранее в аргаяшском лесу челябинец нашел гигантский подосиновик. Масса гриба составила 460 грамм. К тому же гриб оказался не червивым, что добавило ему уникальности, поскольку сейчас в челябинских лесах из 20 грибов только один является неиспорченным.