20 августа 2022
19 августа 2022

В лесу под Златоустом нашли редкий гриб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обсуждение биатлонного центра на Московском тракте. Екатеринбург, гриб, сыроежка, съедобный гриб
Грибники наткнулись на болетин азиатский Фото:

В лесу под Златоустом (Челябинская область) грибник Ольга Мельникова нашла гриб болетин азиатский, который считается редким. Женщина не смогла определить свою находку и попросила помощи в социальных сетях, где ей и сообщили о редкости гриба.

«Добрый вечер, одногруппники. Грибы на опознание. У грибов на втором фото молочко выделяется. Златоуст», — написала женщина в группе Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».

Пользователь Людмила Б. ответила женщине, что, судя по фото, одной из находок является подмолочник, ну, а на другом фото, собственно, болетин азиатский. Гриб считается редким и произрастает исключительно за Уралом, и на Дальнем Востоке. В Европе его можно встретить в Финляндии и Норвегии.

Ранее в аргаяшском лесу челябинец нашел гигантский подосиновик. Масса гриба составила 460 грамм. К тому же гриб оказался не червивым, что добавило ему уникальности, поскольку сейчас в челябинских лесах из 20 грибов только один является неиспорченным.

Болетин азиатский является редким грибом
Фото:

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В лесу под Златоустом (Челябинская область) грибник Ольга Мельникова нашла гриб болетин азиатский, который считается редким. Женщина не смогла определить свою находку и попросила помощи в социальных сетях, где ей и сообщили о редкости гриба. «Добрый вечер, одногруппники. Грибы на опознание. У грибов на втором фото молочко выделяется. Златоуст», — написала женщина в группе Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте». Пользователь Людмила Б. ответила женщине, что, судя по фото, одной из находок является подмолочник, ну, а на другом фото, собственно, болетин азиатский. Гриб считается редким и произрастает исключительно за Уралом, и на Дальнем Востоке. В Европе его можно встретить в Финляндии и Норвегии. Ранее в аргаяшском лесу челябинец нашел гигантский подосиновик. Масса гриба составила 460 грамм. К тому же гриб оказался не червивым, что добавило ему уникальности, поскольку сейчас в челябинских лесах из 20 грибов только один является неиспорченным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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