Трассу в ЯНАО сертифицировали для международных марафонов

Ближайшие 5 лет результаты атлетов будут попадать в официальные рейтинги. Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Вадим Злобин сертифицировал трассу «Полярный круг» в Салехарде (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.

«В ближайшие 5 лет трасса будет действовать по этому сертификату. Благодаря этому результаты атлетов попадут в официальный рейтинг на платформе «Russia Running», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Полумарафон «Полярный круг» проводится в третий раз. Впервые забег был организован в 2019 году, в 2020 году не проводился в связи с пандемией COVID-19. По традиции полумарафон будет благотворительным. Все собранные средства будут направлены в окружной благотворительный фонд «Ямине» на лечение и реабилитацию детей с особенностями развития.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО проходит Полярный ультрамарафон «TransUral».Соревнования идут 5 дней с 17 по 22 августа в самых красивых местах Полярного Урала.