Мэр раскрыл грибные места на западе ХМАО

15 июля 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Жена мэра сушит и консервирует лисички Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев ждет наступления грибного сезона и готовится к поездке в леса вблизи Урая Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU «Начались белые грибы, здесь богатые края особенно около Урая целые поляны белых грибов. Пик урожая, как правило, во второй половине июля-начале августа. У нас белый гриб, подберезовик, подосиновик и лисички. Вот мое дело собирать, а жена делает соленья, сушит», — прокомментировал Ямашев.

Между тем, окружной Роспотребнадзор попросил жителей внимательнее относиться к сбору грибов, поскольку чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах: люди собирают незнакомые или ложные грибы, в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов. Ранее URA.RU сообщало, что и другие югорские мэры оказались заядлыми грибниками. К ним можно отнести главу Мегиона Олега Дейнека и главу Березовского района Павла Артеева. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев ждет наступления грибного сезона и готовится к поездке в леса вблизи Урая Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU «Начались белые грибы, здесь богатые края особенно около Урая целые поляны белых грибов. Пик урожая, как правило, во второй половине июля-начале августа. У нас белый гриб, подберезовик, подосиновик и лисички. Вот мое дело собирать, а жена делает соленья, сушит», — прокомментировал Ямашев. Между тем, окружной Роспотребнадзор попросил жителей внимательнее относиться к сбору грибов, поскольку чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах: люди собирают незнакомые или ложные грибы, в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов. Ранее URA.RU сообщало, что и другие югорские мэры оказались заядлыми грибниками. К ним можно отнести главу Мегиона Олега Дейнека и главу Березовского района Павла Артеева.