14 июля 2022

Мэр раскрыл грибные места на западе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового меню ресторана Monk - блюда с лисичками. Екатеринбург, лисички, грибы, еда
Жена мэра сушит и консервирует лисички Фото:

Мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев ждет наступления грибного сезона и готовится к поездке в леса вблизи Урая Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU

«Начались белые грибы, здесь богатые края особенно около Урая целые поляны белых грибов. Пик урожая, как правило, во второй половине июля-начале августа. У нас белый гриб, подберезовик, подосиновик и лисички. Вот мое дело собирать, а жена делает соленья, сушит», — прокомментировал Ямашев.
Между тем, окружной Роспотребнадзор попросил жителей внимательнее относиться к сбору грибов, поскольку чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах: люди собирают незнакомые или ложные грибы, в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов.

Ранее URA.RU сообщало, что и другие югорские мэры оказались заядлыми грибниками. К ним можно отнести главу Мегиона Олега Дейнека и главу Березовского района Павла Артеева.

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Мэр Нягани (ХМАО) Иван Ямашев ждет наступления грибного сезона и готовится к поездке в леса вблизи Урая Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU «Начались белые грибы, здесь богатые края особенно около Урая целые поляны белых грибов. Пик урожая, как правило, во второй половине июля-начале августа. У нас белый гриб, подберезовик, подосиновик и лисички. Вот мое дело собирать, а жена делает соленья, сушит», — прокомментировал Ямашев. Между тем, окружной Роспотребнадзор попросил жителей внимательнее относиться к сбору грибов, поскольку чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах: люди собирают незнакомые или ложные грибы, в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов. Ранее URA.RU сообщало, что и другие югорские мэры оказались заядлыми грибниками. К ним можно отнести главу Мегиона Олега Дейнека и главу Березовского района Павла Артеева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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