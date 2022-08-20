ДТП произошло на пешеходном переходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на улице Газовиков, 65 водитель автомобиля Lexus сбил двенадцатилетнего подростка на «зебре». Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области в Telegram.

«Двенадцатилетний велосипедист сбит вчера автомобилем Lexus на пешеходном переходе на улице Газовиков, 65 в Тюмени. Подросток ехал по переходу на велосипеде, не спешившись», — говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, светофор не работал после дождя.

Кроме того, ребенок получил травму ноги. Все обстоятельства этого ДТП выясняются, добавили в Госавтоинспекции региона.

Ранее URA.RU писало, что тюменец погиб из-за того, что автомобиль скатился в реку и придавил насмерть своего владельца. Обстоятельства данного ДТП выясняются.