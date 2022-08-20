20 августа 2022
19 августа 2022

В Тюмени водитель Lexus сбил ребенка на велосипеде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет парковки у гимназии 47. Курган , машина, пешеходный переход, зебра
ДТП произошло на пешеходном переходе Фото:

В Тюмени на улице Газовиков, 65 водитель автомобиля Lexus сбил двенадцатилетнего подростка на «зебре». Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области в Telegram.

«Двенадцатилетний велосипедист сбит вчера автомобилем Lexus на пешеходном переходе на улице Газовиков, 65 в Тюмени. Подросток ехал по переходу на велосипеде, не спешившись», — говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, светофор не работал после дождя.

Кроме того, ребенок получил травму ноги. Все обстоятельства этого ДТП выясняются, добавили в Госавтоинспекции региона.

Ранее URA.RU писало, что тюменец погиб из-за того, что автомобиль скатился в реку и придавил насмерть своего владельца. Обстоятельства данного ДТП выясняются.

Фото:

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В Тюмени на улице Газовиков, 65 водитель автомобиля Lexus сбил двенадцатилетнего подростка на «зебре». Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области в Telegram. «Двенадцатилетний велосипедист сбит вчера автомобилем Lexus на пешеходном переходе на улице Газовиков, 65 в Тюмени. Подросток ехал по переходу на велосипеде, не спешившись», — говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, светофор не работал после дождя. Кроме того, ребенок получил травму ноги. Все обстоятельства этого ДТП выясняются, добавили в Госавтоинспекции региона. Ранее URA.RU писало, что тюменец погиб из-за того, что автомобиль скатился в реку и придавил насмерть своего владельца. Обстоятельства данного ДТП выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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