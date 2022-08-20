Челябинцев ждет жаркая и сухая неделя

Летняя погода задержится в регионе на неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Температура воздуха в Челябинской области с понедельника поднимется до +29 градусов. Жаркая погода продержится в регионе до пятницы, сообщают синоптики.

«В понедельник температура воздуха днем будет от +24 до +29, ночью от +9 до +14. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков», — сообщается на сайте челябинского гидрометцентра.

Согласно данным Росгидромета, во вторник, среду и четверг днем воздух в Челябинской области будет прогреваться до +29 градусов, ночью +13. С вечера четверга в регионе возможны кратковременные дожди, а с пятницы — похолодание до +25…+21.