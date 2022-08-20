20 августа 2022

Екатеринбурженка захватила машину такси, отказываясь выходить. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, такси, садовое кольцо
Жительница Екатеринбурга сказала, что не выйдет из машины без полиции Фото:

В Екатеринбурге таксист пожаловался на пассажирку, которая отказалась выходить из машины после того, как поездка закончилась. Видео, как он уговаривает женщину выйти, появилось в соцсетях.

«Пассажир вызвала такси, доехала до дома, а дальше принялась оскорблять, отказываться выходить из машины и демонстративно сидеть нога на ногу. Наряд полиции ехал более часа, в отделении на Латвийской, 3а, сотрудники полиции помогли извлечь женщину из машин», — рассказал таксист telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

К своему сообщению он прикрепил видео, на котором женщина на заднем сидении автомобиля отвернулась от камеры и заявляет, что не выйдет из машины без полицейских. URA.RU направило запрос в УМВД по Екатеринбургу, там рассказали детали инцидента.

«Сообщение поступило в отдел полиции №6. Прибывшие на место сотрудники полиции помогли разрешить конфликтную ситуацию. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в УМВД.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В Екатеринбурге таксист пожаловался на пассажирку, которая отказалась выходить из машины после того, как поездка закончилась. Видео, как он уговаривает женщину выйти, появилось в соцсетях. «Пассажир вызвала такси, доехала до дома, а дальше принялась оскорблять, отказываться выходить из машины и демонстративно сидеть нога на ногу. Наряд полиции ехал более часа, в отделении на Латвийской, 3а, сотрудники полиции помогли извлечь женщину из машин», — рассказал таксист telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». К своему сообщению он прикрепил видео, на котором женщина на заднем сидении автомобиля отвернулась от камеры и заявляет, что не выйдет из машины без полицейских. URA.RU направило запрос в УМВД по Екатеринбургу, там рассказали детали инцидента. «Сообщение поступило в отдел полиции №6. Прибывшие на место сотрудники полиции помогли разрешить конфликтную ситуацию. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в УМВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...