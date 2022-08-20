В Екатеринбурге таксист пожаловался на пассажирку, которая отказалась выходить из машины после того, как поездка закончилась. Видео, как он уговаривает женщину выйти, появилось в соцсетях.
«Пассажир вызвала такси, доехала до дома, а дальше принялась оскорблять, отказываться выходить из машины и демонстративно сидеть нога на ногу. Наряд полиции ехал более часа, в отделении на Латвийской, 3а, сотрудники полиции помогли извлечь женщину из машин», — рассказал таксист telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
К своему сообщению он прикрепил видео, на котором женщина на заднем сидении автомобиля отвернулась от камеры и заявляет, что не выйдет из машины без полицейских. URA.RU направило запрос в УМВД по Екатеринбургу, там рассказали детали инцидента.
«Сообщение поступило в отдел полиции №6. Прибывшие на место сотрудники полиции помогли разрешить конфликтную ситуацию. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в УМВД.
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