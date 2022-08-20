Екатеринбурженка захватила машину такси, отказываясь выходить. Видео

21 августа 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Жительница Екатеринбурга сказала, что не выйдет из машины без полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге таксист пожаловался на пассажирку, которая отказалась выходить из машины после того, как поездка закончилась. Видео, как он уговаривает женщину выйти, появилось в соцсетях. «Пассажир вызвала такси, доехала до дома, а дальше принялась оскорблять, отказываться выходить из машины и демонстративно сидеть нога на ногу. Наряд полиции ехал более часа, в отделении на Латвийской, 3а, сотрудники полиции помогли извлечь женщину из машин», — рассказал таксист telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». К своему сообщению он прикрепил видео, на котором женщина на заднем сидении автомобиля отвернулась от камеры и заявляет, что не выйдет из машины без полицейских. URA.RU направило запрос в УМВД по Екатеринбургу, там рассказали детали инцидента. «Сообщение поступило в отдел полиции №6. Прибывшие на место сотрудники полиции помогли разрешить конфликтную ситуацию. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в УМВД.

В Екатеринбурге таксист пожаловался на пассажирку, которая отказалась выходить из машины после того, как поездка закончилась. Видео, как он уговаривает женщину выйти, появилось в соцсетях. «Пассажир вызвала такси, доехала до дома, а дальше принялась оскорблять, отказываться выходить из машины и демонстративно сидеть нога на ногу. Наряд полиции ехал более часа, в отделении на Латвийской, 3а, сотрудники полиции помогли извлечь женщину из машин», — рассказал таксист telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». К своему сообщению он прикрепил видео, на котором женщина на заднем сидении автомобиля отвернулась от камеры и заявляет, что не выйдет из машины без полицейских. URA.RU направило запрос в УМВД по Екатеринбургу, там рассказали детали инцидента. «Сообщение поступило в отдел полиции №6. Прибывшие на место сотрудники полиции помогли разрешить конфликтную ситуацию. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в УМВД.