20 августа 2022
19 августа 2022

В тюменской больнице недоношенный ребенок лишился кончика носа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез
В Тюмени недоношенному ребенку провели сложные операции на кишечник (архивное фото) Фото:

В Тюмени недоношенный ребенок из-за ожога во время СИПАП-терапии потерял кончик носа. Новорожденной провели две операции на кишечник. Об этом рассказала журналистам мать ребенка.

«За время когда мне разрешили навестить дочь, она сильно изменилась: подросла и поправилась. Девочка стойко перенесла две операции на кишечнике. Нос был в ужасном состоянии. Я поговорила с ее лечащим врачом, она сказала, что такое в ее практике впервые», — рассказала журналистам 72.ru мать девочки.

Она добавила, что ребенку не убирали в реанимации перинатального центра кислородную маску с лица. Из-за этого нос пришел в такое состояние, что придется сделать пластическую операцию на него, отметила мать девочки. Как пишет тюменское издание, родители девочки написали заявления в СК РФ, полицию и прокуратуру.

«В настоящее время проводятся проверки компетентными органами. На время проверки департамент не имеет возможности комментировать ситуацию», — ответили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Как сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией, у недоношенного ребенка могли быть сопутствующие заболевания, из-за которых мог повредиться нос, но при этом его можно восстановить. «Ребенку провели операцию на кишечник — это одна из сложных операций. Родители должны быть благодарны, что даже в такой ситуации оказана вся помощь. А нос можно исправить пластической хирургией. Прежде чем так громко говорить, нужно выяснять все обстоятельства. Возможно были какие-то сопутствующие заболевания. Надо понимать, что ребенок был недоношенный. У детей в таком возрасте мягкая и нежная кожа. Такое бывает у недоношенных детей, так как их организм не сформирован», — объяснил URA.RU источник.

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В Тюмени недоношенный ребенок из-за ожога во время СИПАП-терапии потерял кончик носа. Новорожденной провели две операции на кишечник. Об этом рассказала журналистам мать ребенка. «За время когда мне разрешили навестить дочь, она сильно изменилась: подросла и поправилась. Девочка стойко перенесла две операции на кишечнике. Нос был в ужасном состоянии. Я поговорила с ее лечащим врачом, она сказала, что такое в ее практике впервые», — рассказала журналистам 72.ru мать девочки. Она добавила, что ребенку не убирали в реанимации перинатального центра кислородную маску с лица. Из-за этого нос пришел в такое состояние, что придется сделать пластическую операцию на него, отметила мать девочки. Как пишет тюменское издание, родители девочки написали заявления в СК РФ, полицию и прокуратуру. «В настоящее время проводятся проверки компетентными органами. На время проверки департамент не имеет возможности комментировать ситуацию», — ответили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Как сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией, у недоношенного ребенка могли быть сопутствующие заболевания, из-за которых мог повредиться нос, но при этом его можно восстановить. «Ребенку провели операцию на кишечник — это одна из сложных операций. Родители должны быть благодарны, что даже в такой ситуации оказана вся помощь. А нос можно исправить пластической хирургией. Прежде чем так громко говорить, нужно выяснять все обстоятельства. Возможно были какие-то сопутствующие заболевания. Надо понимать, что ребенок был недоношенный. У детей в таком возрасте мягкая и нежная кожа. Такое бывает у недоношенных детей, так как их организм не сформирован», — объяснил URA.RU источник.
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