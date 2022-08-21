Kurier: Австрия теряет веру в санкции против РФ и хочет их отмены

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46% австрийцев считают, что санкции больше навредят Евросоюзу, чем России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Почти половина австрийцев не верят в эффективность антироссийских санкций, а четверть населения страны хочет их отмены. Такие данные приводит австрийская газета Kurier.

«Санкции население воспринимает очень по-разному. Более четверти (26%) выступают за полную отмену санкций. 42% не верят, что санкции против России подействуют ни сейчас, ни в будущем. 46% респондентов считают, что санкции нанесут больше вреда Евросоюзу», — пишет Kurier.

Ранее страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что эти санкции привели к усилению мировой инфляции и поставили мир перед угрозой голода. Глава государства подчеркнул, что «санкционный блицкриг» против России провалился.

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Почти половина австрийцев не верят в эффективность антироссийских санкций, а четверть населения страны хочет их отмены. Такие данные приводит австрийская газета Kurier. «Санкции население воспринимает очень по-разному. Более четверти (26%) выступают за полную отмену санкций. 42% не верят, что санкции против России подействуют ни сейчас, ни в будущем. 46% респондентов считают, что санкции нанесут больше вреда Евросоюзу», — пишет Kurier. Ранее страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что эти санкции привели к усилению мировой инфляции и поставили мир перед угрозой голода. Глава государства подчеркнул, что «санкционный блицкриг» против России провалился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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