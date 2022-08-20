Костя Цзю порадовался победе украинца в бое против британца

Костя Цзю болел за Александра Усика Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю, родившийся в Серове (Свердловская область), высказался о победе украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Он сказал, что рад победе Усика, хоть и ждал ничью, сообщает Sport24.

«Хоть и Александр Усик выиграл бой, я ждал ничью. Сложно было прогнозировать некоторые вещи. Но очень рад за Сашу, что победа досталась именно ему. Я болел за него! Правильно, что он хочет дальше защищать титулы. У него их четыре!» — рассказал Цзю. Также он добавил, что действующему чемпиону обязательно раз в год защищать свои титулы.

В Саудовской Аравии состоялся чемпионский поединок в супертяжелом весе украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Бой длился 12 раундов, победил Усик. Он защищал свои чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.