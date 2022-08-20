20 августа 2022

Костя Цзю порадовался победе украинца в бое против британца

© Служба новостей «URA.RU»
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Командный кубок России по боксу среди мужчин в КРК «Уралец». Екатеринбург, цзю константин
Костя Цзю болел за Александра Усика Фото:

Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю, родившийся в Серове (Свердловская область), высказался о победе украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Он сказал, что рад победе Усика, хоть и ждал ничью, сообщает Sport24.

«Хоть и Александр Усик выиграл бой, я ждал ничью. Сложно было прогнозировать некоторые вещи. Но очень рад за Сашу, что победа досталась именно ему. Я болел за него! Правильно, что он хочет дальше защищать титулы. У него их четыре!» — рассказал Цзю. Также он добавил, что действующему чемпиону обязательно раз в год защищать свои титулы.

В Саудовской Аравии состоялся чемпионский поединок в супертяжелом весе украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Бой длился 12 раундов, победил Усик. Он защищал свои чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

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Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю, родившийся в Серове (Свердловская область), высказался о победе украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Он сказал, что рад победе Усика, хоть и ждал ничью, сообщает Sport24. «Хоть и Александр Усик выиграл бой, я ждал ничью. Сложно было прогнозировать некоторые вещи. Но очень рад за Сашу, что победа досталась именно ему. Я болел за него! Правильно, что он хочет дальше защищать титулы. У него их четыре!» — рассказал Цзю. Также он добавил, что действующему чемпиону обязательно раз в год защищать свои титулы. В Саудовской Аравии состоялся чемпионский поединок в супертяжелом весе украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Бой длился 12 раундов, победил Усик. Он защищал свои чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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