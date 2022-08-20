20 августа 2022
19 августа 2022

В Сургуте жена в ссоре пырнула мужа ножом на глазах у детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Жена набросилась на мужа с ножом Фото:

В Сургуте (ХМАО) в одной из квартир на улице Бажова муж ударил жену, а она набросилась на мужа с ножом. Скандал произошел на глазах у детей, сообщается в telegram-канале «К-Информ».

«Муж разбил лицо супруге, а в ответ (она — прим. ред.) пырнула его ножом. Все происходило на глазах у детей. Самому маленькому три года», — отмечается в сообщении.

Очевидцы сообщили, что женщина была в нетрезвом состоянии. Госпитализация мужчине не потребовалась. В пресс-службе УМВД по Сургуту пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске в результате ссоры житель ХМАО ударил ножом человека. После этого, по неустановленным причинам, он выпал из окна 7-го этажа.

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В Сургуте (ХМАО) в одной из квартир на улице Бажова муж ударил жену, а она набросилась на мужа с ножом. Скандал произошел на глазах у детей, сообщается в telegram-канале «К-Информ». «Муж разбил лицо супруге, а в ответ (она — прим. ред.) пырнула его ножом. Все происходило на глазах у детей. Самому маленькому три года», — отмечается в сообщении. Очевидцы сообщили, что женщина была в нетрезвом состоянии. Госпитализация мужчине не потребовалась. В пресс-службе УМВД по Сургуту пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске в результате ссоры житель ХМАО ударил ножом человека. После этого, по неустановленным причинам, он выпал из окна 7-го этажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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