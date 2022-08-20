В Сургуте жена в ссоре пырнула мужа ножом на глазах у детей

В Сургуте (ХМАО) в одной из квартир на улице Бажова муж ударил жену, а она набросилась на мужа с ножом. Скандал произошел на глазах у детей, сообщается в telegram-канале «К-Информ».
«Муж разбил лицо супруге, а в ответ (она — прим. ред.) пырнула его ножом. Все происходило на глазах у детей. Самому маленькому три года», — отмечается в сообщении.
Очевидцы сообщили, что женщина была в нетрезвом состоянии. Госпитализация мужчине не потребовалась. В пресс-службе УМВД по Сургуту пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске в результате ссоры житель ХМАО ударил ножом человека. После этого, по неустановленным причинам, он выпал из окна 7-го этажа.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»