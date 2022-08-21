Токсиколог: 7 млн людей в год умирает из-за загрязненного воздуха

21 августа 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Треть инсультов и онкозаболеваний связаны с грязным возрастов, сказал Михаил Кутушов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ежегодно из-за болезней, связанных с загрязнением воздуха, умирают 7 миллионов человек. Об этом сообщил URA.RU сообщил профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов. «Многие люди страдают от проблем со здоровьем особенно сильно, если они живут около крупных промышленных объектов или около оживленных трасс. Примерно 7 млн людей в год умирает от загрязненного воздуха. Считается, что треть инсультов и других сердечных заболеваний, рак легких обусловлены именно загрязненной окружающей средой. Заболевания начинаются с астмы, бронхитов. Легкие работают совместно с сердцем, поэтому болезни сердца также обостряются в связи с загрязнением воздуха. Самое основное заболевание — рак. Также наиболее распространенные, конечно, астма, хронические бронхиты», — сказал Михаил Кутушов. По его словам, наиболее опасно, если в черте города есть не просто крупные предприятия, а те, которые работают с ядовитыми веществами. «Опасно отравлениями, опасно утечками ядовитых веществ. Профилактика загрязнений воздуха. Перенос предприятий за город, увеличение количества зелени в городе. Для людей: пить больше воды, кушать больше овощей и фруктов и употреблять меньше технологически переработанных продуктов», — рекомендовал токсиколог. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил, что дым от лесных пожаров также вредит человеческому организму. Продукты горения могут спровоцировать онкологические заболевания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ежегодно из-за болезней, связанных с загрязнением воздуха, умирают 7 миллионов человек. Об этом сообщил URA.RU сообщил профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов. «Многие люди страдают от проблем со здоровьем особенно сильно, если они живут около крупных промышленных объектов или около оживленных трасс. Примерно 7 млн людей в год умирает от загрязненного воздуха. Считается, что треть инсультов и других сердечных заболеваний, рак легких обусловлены именно загрязненной окружающей средой. Заболевания начинаются с астмы, бронхитов. Легкие работают совместно с сердцем, поэтому болезни сердца также обостряются в связи с загрязнением воздуха. Самое основное заболевание — рак. Также наиболее распространенные, конечно, астма, хронические бронхиты», — сказал Михаил Кутушов. По его словам, наиболее опасно, если в черте города есть не просто крупные предприятия, а те, которые работают с ядовитыми веществами. «Опасно отравлениями, опасно утечками ядовитых веществ. Профилактика загрязнений воздуха. Перенос предприятий за город, увеличение количества зелени в городе. Для людей: пить больше воды, кушать больше овощей и фруктов и употреблять меньше технологически переработанных продуктов», — рекомендовал токсиколог. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил, что дым от лесных пожаров также вредит человеческому организму. Продукты горения могут спровоцировать онкологические заболевания.