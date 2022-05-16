Лор Зайцев предупредил о развитии рака из-за лесных пожаров

17 мая 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

При попадании в регион с лесными пожарами нужно промывать нос, сказал Владимир Зайцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Продукты горения, которые образуются во время лесных пожаров, могут спровоцировать онкологические заболевания. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Мы говорим про канцерогены, про продукты горения. Если человек невольно или вольно этим дышит, то они попадают в полость носа, ротоглотку и носоглотку. Эти вещества налипают на слизистые оболочки. Если концентрация не очень высокая и имеет характер временный, то можно промыть полость носа, прополоскать рот, и на этом все закончится. А если человек живет и работает в регионе с лесными пожарами, то ему грозит вплоть до развития онкологических процессов или, как минимум, предрасположенности к ним», — предупредил Владимир Зайцев. Отоларинголог объяснил, что вещества, которые выделяются во время лесных пожаров, способны нанести вред достаточно быстро. «Гарь провоцирует различные заболевания. Только одного запаха достаточно для того, чтобы у человека начались проблемы с нижними носовыми раковинами и развился вазомоторный ринит. Люди думают, что болезнь имеет аллергический характер, так как схоже по симптоматике. На самом деле такой ринит нейровегетативной формы в самом начале при дебюте лечится консервативно, а запущенные формы — уже хирургически», — объяснил врач. Лесные пожары начались в России в конце апреля. Регионы сообщают о начале пожароопасного сезона и введеннии режима ЧС. Президент России Путин 10 мая подчеркнул, что тушение находитсяпод личной ответственностью губернаторов и провал в этом направлении грозит наказанием вплоть до отставки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Продукты горения, которые образуются во время лесных пожаров, могут спровоцировать онкологические заболевания. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Мы говорим про канцерогены, про продукты горения. Если человек невольно или вольно этим дышит, то они попадают в полость носа, ротоглотку и носоглотку. Эти вещества налипают на слизистые оболочки. Если концентрация не очень высокая и имеет характер временный, то можно промыть полость носа, прополоскать рот, и на этом все закончится. А если человек живет и работает в регионе с лесными пожарами, то ему грозит вплоть до развития онкологических процессов или, как минимум, предрасположенности к ним», — предупредил Владимир Зайцев. Отоларинголог объяснил, что вещества, которые выделяются во время лесных пожаров, способны нанести вред достаточно быстро. «Гарь провоцирует различные заболевания. Только одного запаха достаточно для того, чтобы у человека начались проблемы с нижними носовыми раковинами и развился вазомоторный ринит. Люди думают, что болезнь имеет аллергический характер, так как схоже по симптоматике. На самом деле такой ринит нейровегетативной формы в самом начале при дебюте лечится консервативно, а запущенные формы — уже хирургически», — объяснил врач. Лесные пожары начались в России в конце апреля. Регионы сообщают о начале пожароопасного сезона и введеннии режима ЧС. Президент России Путин 10 мая подчеркнул, что тушение находитсяпод личной ответственностью губернаторов и провал в этом направлении грозит наказанием вплоть до отставки.