«112»: в ДТП в Ульяновской области погибли 14 человек. Видео

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Микроавтобус столкнулся с двумя фурами (фото из архива) Фото:

В ДТП в Николаевском районе Ульяновской области погибли 14 человек. Об этом сообщает telegram-канал «112».

По данным «112», столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Как сообщает РЕН-ТВ, это произошло около 13.35 на 809-м километре автотрассы М-5 «Урал», в районе населенного пункта Николаевка.

В микроавтобусе находились 18 человек, а в двух грузовиках — два человека. По предварительным данным, погибли 14 человек. Остальные получили ранения, среди пострадавших есть дети. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД/

Обновлено в 17.35: По уточненным данным, в микроавтобусе находились граждане Казахстана, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Согласно данным агентства, погибли 7 человек.

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В ДТП в Николаевском районе Ульяновской области погибли 14 человек. Об этом сообщает telegram-канал «112». По данным «112», столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Как сообщает РЕН-ТВ, это произошло около 13.35 на 809-м километре автотрассы М-5 «Урал», в районе населенного пункта Николаевка. В микроавтобусе находились 18 человек, а в двух грузовиках — два человека. По предварительным данным, погибли 14 человек. Остальные получили ранения, среди пострадавших есть дети. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД/ Обновлено в 17.35: По уточненным данным, в микроавтобусе находились граждане Казахстана, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Согласно данным агентства, погибли 7 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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