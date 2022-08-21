«112»: в ДТП в Ульяновской области погибли 14 человек. Видео

21 августа 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Микроавтобус столкнулся с двумя фурами (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ДТП в Николаевском районе Ульяновской области погибли 14 человек. Об этом сообщает telegram-канал «112». По данным «112», столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Как сообщает РЕН-ТВ, это произошло около 13.35 на 809-м километре автотрассы М-5 «Урал», в районе населенного пункта Николаевка. В микроавтобусе находились 18 человек, а в двух грузовиках — два человека. По предварительным данным, погибли 14 человек. Остальные получили ранения, среди пострадавших есть дети. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД/ Обновлено в 17.35: По уточненным данным, в микроавтобусе находились граждане Казахстана, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Согласно данным агентства, погибли 7 человек.

В ДТП в Николаевском районе Ульяновской области погибли 14 человек. Об этом сообщает telegram-канал «112». По данным «112», столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Как сообщает РЕН-ТВ, это произошло около 13.35 на 809-м километре автотрассы М-5 «Урал», в районе населенного пункта Николаевка. В микроавтобусе находились 18 человек, а в двух грузовиках — два человека. По предварительным данным, погибли 14 человек. Остальные получили ранения, среди пострадавших есть дети. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД/ Обновлено в 17.35: По уточненным данным, в микроавтобусе находились граждане Казахстана, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Согласно данным агентства, погибли 7 человек.