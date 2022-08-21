В ДТП в Николаевском районе Ульяновской области погибли 14 человек. Об этом сообщает telegram-канал «112».
По данным «112», столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Как сообщает РЕН-ТВ, это произошло около 13.35 на 809-м километре автотрассы М-5 «Урал», в районе населенного пункта Николаевка.
В микроавтобусе находились 18 человек, а в двух грузовиках — два человека. По предварительным данным, погибли 14 человек. Остальные получили ранения, среди пострадавших есть дети. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД/
Обновлено в 17.35: По уточненным данным, в микроавтобусе находились граждане Казахстана, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Согласно данным агентства, погибли 7 человек.
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