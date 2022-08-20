В Заречном местный житель устроил стрельбу из ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Совхозный (Белоярский район, Свердловская область) один из местных жителей вечером 20 августа открыл стрельбу по людям. В результате происшествия погиб он сам, а также еще один мужчина, сообщили URA.RU в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, стрельба велась из зарегистрированного охотничьего ружья. „Ствол“ изъят. В качестве одной из версий рассматривается бытовая ссора на фоне ранее произошедшего конфликта между супругой владельца ружья и несколькими гражданами из компании людей, находившихся в гараже», — рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Позднее стрелявший мужчина — 1986 года рождения, и один из пострадавших скончались в больнице. В региональном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работали следователи и криминалисты.

«Изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. По уголовному делу принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тела умерших направлены на экспертизу», — рассказал пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области