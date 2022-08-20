Вагон с крупой врезался в здание столярного цеха в Челябинской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«При производстве маневровых работ на пути необщего пользования ООО „Ресурс“, который примыкает к станции Нижне-Увельская ЮУЖД, произошел сход груженного крупой вагона. Локомотив под управлением машиниста проследовал на тупиковый путь, занятый гружеными вагонами, где совершил с ними столкновение с последующим наездом на здание столярного цеха ООО „Злак“», — уточнили в прокуратуре.
По предварительным данным, причиной схода вагона стали неправильные действия составителя поездов, который не перевел стрелочный перевод в нужное направление. На движение поездов инцидент не повлиял. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
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