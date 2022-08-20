Вагон врезался в здание в Челябинской области. Фото

21 августа 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в результате маневров Фото: Илья Московец © URA.RU Вагон с крупой врезался в здание столярного цеха в Челябинской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «При производстве маневровых работ на пути необщего пользования ООО „Ресурс“, который примыкает к станции Нижне-Увельская ЮУЖД, произошел сход груженного крупой вагона. Локомотив под управлением машиниста проследовал на тупиковый путь, занятый гружеными вагонами, где совершил с ними столкновение с последующим наездом на здание столярного цеха ООО „Злак“», — уточнили в прокуратуре. По предварительным данным, причиной схода вагона стали неправильные действия составителя поездов, который не перевел стрелочный перевод в нужное направление. На движение поездов инцидент не повлиял. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Вагон с крупой врезался в столярный цех Уральская транспортная прокуратура

Вагон с крупой врезался в здание столярного цеха в Челябинской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «При производстве маневровых работ на пути необщего пользования ООО „Ресурс“, который примыкает к станции Нижне-Увельская ЮУЖД, произошел сход груженного крупой вагона. Локомотив под управлением машиниста проследовал на тупиковый путь, занятый гружеными вагонами, где совершил с ними столкновение с последующим наездом на здание столярного цеха ООО „Злак“», — уточнили в прокуратуре. По предварительным данным, причиной схода вагона стали неправильные действия составителя поездов, который не перевел стрелочный перевод в нужное направление. На движение поездов инцидент не повлиял. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.