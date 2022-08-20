20 августа 2022
19 августа 2022

Вагон врезался в здание в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, карьер, ммк, товарный вагон
ЧП произошло в результате маневров Фото:

Вагон с крупой врезался в здание столярного цеха в Челябинской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«При производстве маневровых работ на пути необщего пользования ООО „Ресурс“, который примыкает к станции Нижне-Увельская ЮУЖД, произошел сход груженного крупой вагона. Локомотив под управлением машиниста проследовал на тупиковый путь, занятый гружеными вагонами, где совершил с ними столкновение с последующим наездом на здание столярного цеха ООО „Злак“», — уточнили в прокуратуре.

По предварительным данным, причиной схода вагона стали неправильные действия составителя поездов, который не перевел стрелочный перевод в нужное направление. На движение поездов инцидент не повлиял. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Вагон с крупой врезался в столярный цех

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Вагон с крупой врезался в здание столярного цеха в Челябинской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «При производстве маневровых работ на пути необщего пользования ООО „Ресурс“, который примыкает к станции Нижне-Увельская ЮУЖД, произошел сход груженного крупой вагона. Локомотив под управлением машиниста проследовал на тупиковый путь, занятый гружеными вагонами, где совершил с ними столкновение с последующим наездом на здание столярного цеха ООО „Злак“», — уточнили в прокуратуре. По предварительным данным, причиной схода вагона стали неправильные действия составителя поездов, который не перевел стрелочный перевод в нужное направление. На движение поездов инцидент не повлиял. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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