Врач Шишкин назвал четыре вида головной боли

Есть особый вид боли, от которого страдают в основном мужчины, сказал Валентин Шишкин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Существует четыре вида головной боли. Самая распространенная с напряжением и касается людей, которые длительное время проводят за рулем или работают за компьютером. Об этом в беседе с URA.RU рассказал семейный врач Валентин Шишкин.

«У нас существует международная классификация головной боли. В которую входит четыре группы головной боли. Первая — мигрени, вторая — головные боли напряжения, третья — это кластерная головная бол, четвертая — вторичная головная боль, связанная с другими заболеваниями. Первые три являются самостоятельными заболеваниями и лечатся», — сказал Валентин Шишкин.

Самая распространенная — боль напряжения, сообщил эксперт. «Проблемы возникают из-за длительной работы со смартфоном, просмотре телевизора, вождением автомобиля, особенно с коробкой автомат, работой за компьютером. Эта боль связана с длительным нахождением в вынужденной позе, то есть вызывается длительными статическими нагрузками на мышцы плечевого пояса, и возникает напряжение мышц и связок апоневроза. Из-за этого нарушается кровоток», — отметил врач.

Опаснее уже мигрень, подчеркнул собеседник агентства. «Это, как правило, генетически опосредованная проблема, связанная с нарушением метаболизма нейромедиаторов в головном мозге. Провоцировать мигренозную боль могут длительные мерцающие нагрузки, например, смотреть в окно в поезде, длительные шумовые нагрузки, стресс. Как правило, диагноз ставится неврологом и более серьезным заболеванием является, чем головная боль напряжения», — объяснил эксперт.

В третью группу входят кластерные боли. «Ими, как правило, страдают мужчины. Они возникают в ночное время. Характерные симптомы — одностороннее покраснение глаза, боль в глазу по типу глаукомы и выраженная головная боль в одной стороне. Связаны с нарушением чувствительности рецепторов к оксиду азота», — сказал Шишкин.

По словам семейного врача, наиболее редкими являются вторичные головные. «Они связаны с опухолями, вялотекущими инфекционными поражениями центральной нервной системы или являются симптом острых вирусных инфекций. Сюда же относится головная боль, связанная гипертонической болезнью и другими заболеваниями, которые нарушают кровообращение ЦНС», — заключил специалист.