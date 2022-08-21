Пермский завод собирается построить элитный дом в центре города

22 августа 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

О стоимости квартир в новом доме пока не сообщается (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство Пермского завода силикатных панелей (ПЗСП) сообщило о планах по развитию участка на улице Максима Горького. Эта информация появилась в СМИ. «Здесь будет возведен дом на 34 квартиры. Он будет претендовать если не на люкс, то точно на премиум-класс», — рассказал гендиректор ПЗСП Евгений Демкин журналистам издания «Коммерсант-Прикамье», сообщение опубликовано на сайте. Администрация Перми проводила торги на право аренды указанного участка земли в самом конце прошлого года. Аукцион был признан несостоявшимся. В итоге договор заключили с ПЗСП. Начальная цена лота — 12,6 млн рублей. Ранее URA.RU писало о высказывании Демкина, что в городе набирать темпы строительства мешает дефицит земельных участков. Промышленник рассказал, что в ближайшие годы предприятие планирует выйти на объемы в 100 — 120 тыс. кв. м в год. Но для нормальной работы компании нужно увеличить темп строительства в 1,5 — 2 раза.

Руководство Пермского завода силикатных панелей (ПЗСП) сообщило о планах по развитию участка на улице Максима Горького. Эта информация появилась в СМИ. «Здесь будет возведен дом на 34 квартиры. Он будет претендовать если не на люкс, то точно на премиум-класс», — рассказал гендиректор ПЗСП Евгений Демкин журналистам издания «Коммерсант-Прикамье», сообщение опубликовано на сайте. Администрация Перми проводила торги на право аренды указанного участка земли в самом конце прошлого года. Аукцион был признан несостоявшимся. В итоге договор заключили с ПЗСП. Начальная цена лота — 12,6 млн рублей. Ранее URA.RU писало о высказывании Демкина, что в городе набирать темпы строительства мешает дефицит земельных участков. Промышленник рассказал, что в ближайшие годы предприятие планирует выйти на объемы в 100 — 120 тыс. кв. м в год. Но для нормальной работы компании нужно увеличить темп строительства в 1,5 — 2 раза.