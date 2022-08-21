Бывший премьер-министр России едет в Курганскую область

Сергей Степашин побывает в Батуринском храме и оценит курганские объекты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганскую область едет бывший премьер-министр России, председатель попечительского совета «Фонда развития территорий» Сергей Степашин. Он побывает в Батуринском храме в Шадринском округе, проведет совещание в Кургане, рассказал URA.RU источник из политической элиты. В пресс-службе мэрии Шадринска информацию о визите Степашина подтвердили.

«Сегодня Степашин приезжает в Курганскую область. Визит продлится три дня. Во вторник, 23 августа, он посетит фестиваль православной культуры „Батуринская святыня“, поблагодарит всех, кто принимал участие в восстановлении местного храма», — уточнил инсайдер. Степашин также является руководителем Императорского православного Палестинского общества (ИППО). В среду Степашин приедет в Курган. Проведет совещание по теме ЖКХ, посетит объекты.

В пресс-службе администрации Шадринска корреспонденту URA.RU приезд Степашина подтвердили. Отметив, что программы поездки у них нет.

Степашин с 19 мая по 9 августа 1999 года возглавлял правительство России. В Курганскую область политический и общественный деятель приезжал в 2017 году вместе с патриархом Кириллом.

Ранее URA.RU писало, что фестиваль «Батуринская святыня» приурочен к празднованию 205-летия со дня рождения архимандрита Антонина. На мероприятии выступят областные коллективы. Будет работать ярмарка художественных промыслов и ремесел.