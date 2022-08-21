Махонин опубликовал кадры со стройки пермской галереи. Видео

22 августа 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Сейчас на объекте ведется монтаж металлоконструкций Фото: Александр Мамаев © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин показал прогресс строительства нового здания Пермской художественной галереи. На объекте уже ведется монтаж металлоконструкций. Видео со стройплощадки опубликовано в telegram-канале главы региона. «Подрядчик строительства нового здания галереи поделился видео с результатами своей работы. Сейчас на стройплощадке активно ведется монтаж металлоконструкций — уже смонтировано 255 тонн металлокаркаса», — сообщается в telegram-канале. Подрядчиком является фирма «Лимакмаращстрой». Ранее компания уже построила ТЦ «iMALL Эспланада» в Перми. Сейчас на объекте разработано более 46 тыс. кубических метров грунта, частично выполнена гидроизоляция фундамента и стен. Новое здание галереи является одним из проектов 300-летия юбилея Перми. Объект должны завершить в 2023 году. К зиме текущего года строители уже должны закончить коробку здания, чтобы приступить к внутренней отделке. На данный момент галерея располагается в старом здании в Спасо-Преображенском соборе. Часть фонда музея уже перевезена во временное помещение.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин показал прогресс строительства нового здания Пермской художественной галереи. На объекте уже ведется монтаж металлоконструкций. Видео со стройплощадки опубликовано в telegram-канале главы региона. «Подрядчик строительства нового здания галереи поделился видео с результатами своей работы. Сейчас на стройплощадке активно ведется монтаж металлоконструкций — уже смонтировано 255 тонн металлокаркаса», — сообщается в telegram-канале. Подрядчиком является фирма «Лимакмаращстрой». Ранее компания уже построила ТЦ «iMALL Эспланада» в Перми. Сейчас на объекте разработано более 46 тыс. кубических метров грунта, частично выполнена гидроизоляция фундамента и стен. Новое здание галереи является одним из проектов 300-летия юбилея Перми. Объект должны завершить в 2023 году. К зиме текущего года строители уже должны закончить коробку здания, чтобы приступить к внутренней отделке. На данный момент галерея располагается в старом здании в Спасо-Преображенском соборе. Часть фонда музея уже перевезена во временное помещение.