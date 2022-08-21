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Махонин опубликовал кадры со стройки пермской галереи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассаж. Екатеринбург, металлоконструкции
Сейчас на объекте ведется монтаж металлоконструкций Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин показал прогресс строительства нового здания Пермской художественной галереи. На объекте уже ведется монтаж металлоконструкций. Видео со стройплощадки опубликовано в telegram-канале главы региона.

«Подрядчик строительства нового здания галереи поделился видео с результатами своей работы. Сейчас на стройплощадке активно ведется монтаж металлоконструкций — уже смонтировано 255 тонн металлокаркаса», — сообщается в telegram-канале.

Подрядчиком является фирма «Лимакмаращстрой». Ранее компания уже построила ТЦ «iMALL Эспланада» в Перми. Сейчас на объекте разработано более 46 тыс. кубических метров грунта, частично выполнена гидроизоляция фундамента и стен.

Новое здание галереи является одним из проектов 300-летия юбилея Перми. Объект должны завершить в 2023 году. К зиме текущего года строители уже должны закончить коробку здания, чтобы приступить к внутренней отделке. На данный момент галерея располагается в старом здании в Спасо-Преображенском соборе. Часть фонда музея уже перевезена во временное помещение.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин показал прогресс строительства нового здания Пермской художественной галереи. На объекте уже ведется монтаж металлоконструкций. Видео со стройплощадки опубликовано в telegram-канале главы региона. «Подрядчик строительства нового здания галереи поделился видео с результатами своей работы. Сейчас на стройплощадке активно ведется монтаж металлоконструкций — уже смонтировано 255 тонн металлокаркаса», — сообщается в telegram-канале. Подрядчиком является фирма «Лимакмаращстрой». Ранее компания уже построила ТЦ «iMALL Эспланада» в Перми. Сейчас на объекте разработано более 46 тыс. кубических метров грунта, частично выполнена гидроизоляция фундамента и стен. Новое здание галереи является одним из проектов 300-летия юбилея Перми. Объект должны завершить в 2023 году. К зиме текущего года строители уже должны закончить коробку здания, чтобы приступить к внутренней отделке. На данный момент галерея располагается в старом здании в Спасо-Преображенском соборе. Часть фонда музея уже перевезена во временное помещение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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