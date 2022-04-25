Махонин назвал следующую задачу в строительстве Пермской галереи

Дмитрий Махонин намерен инспектировать стройку галереи каждый месяц Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Перми на площадке, где планируется строительство нового здания художественной галереи, археологи завершили работы. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, строители теперь должны к началу зимы собрать коробку новой галереи.

«На месте будущего здания закончились археологические работы — из находок можно сделать отдельную экспозицию. На площадке работает тяжелая строительная техника, идет устройство котлована, усиление фундаментов и укрепление грунтов. Главная задача — собрать к зиме коробку здания, чтобы можно было заниматься внутренними работами», — написал глава региона в Telegram после посещения объекта. По его словам, он намерен инспектировать стройку каждый месяц.

Ранее URA.RU рассказывало, что археологи на месте строительства нового здания галереи обнаружили сохранившийся культурный слой начала 19 века, а также предметы 18 века. Самая ранняя монета датируется 1734 годом, а среди находок — участок дороги, который был частью старинного Соликамского тракта.

Новое здание Пермской художественной галереи, которая сейчас расположена в Спасо-Преображенском соборе, должны построить в 2023 году — к 300-летию города. Проект находится на контроле федерального правительства, о его поддержке Дмитрий Махонин в августе 2020 года лично просил президента Владимира Путина. Сейчас часть фондов музея и реставрационная мастерская уже переехали во временное помещение. В здании собора на Пасху прошла первая служба.

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