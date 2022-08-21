В Челябинске 40% родителей школьников 1 сентября уйдут с работы

За школьников в День знаний мамы волнуются чаще отцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 40% родителей планируют отпроситься у работодателя или взять выходной день, чтобы проводить ребенка в школу. Как выяснил портал SuperJob, 1 сентября является стрессом для каждого пятого родителя.

«4 из 10 работающих в Челябинске планируют отпроситься или взять выходной для проводов ребенка в школу. При том, что стресс 1 сентября испытывает каждый пятый, матери волнуются вдвое чаще отцов», — уточнил SuperJob на своем сайте.

Весь день на работе не будет 18% родителей. Еще 22% решили отпрашиваться только на полдня. Из-за тревог матери планируют сопровождать ребенка в школу чаще отцов. На стресс влияет и возраст: более опытные родители беспокоятся меньше.

Опрос с 3 по 19 августа специалисты компании по трудоустройству провели среди родителей школьников и работодателей Челябинска. Результаты исследования показали, что 40% работодателей предоставляют 1 сентября сотрудникам выходной день. При этом 22% делают это официально, чуть меньшее число — неофициально.