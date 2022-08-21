21 августа 2022
20 августа 2022
19 августа 2022

Жительница Курганской области исполнила мечту на шоу Малахова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Event пространства в Покровском Пассаже. Екатеринбург, микрофон, караоке
Курганская артистка выступила в передаче «Песни от всей души» на федеральном канале «Россия-1» Фото:

Солистка курганского ансамбля «Беседа» Светлана Усатых исполнила мечту на федеральном канале «Россия-1». В программе Андрея Малахова «Песни от всей души» артистка спела вместе с заслуженным артистом России Валерием Семиным. Видео выступления опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

«Я хочу спеть с Валерием Семиным. У меня такая мечта давно есть. Можно? Давайте споем песню „Русалочки“», — сказала в эфире шоу Светлана Усатых. Ведущий Андрей Малахов и гости программы подпевали артистам. После выступления присутствующим показали сюжет о жизни курганской солистки.

Администрация Катайского района поздравила Светлану Усатых с выступлением на федеральном канале. «В воскресенье многие жители Катайского района ждали вечернюю программу Андрея Малахова. Своим творчеством и ярким талантом наша землячка порадовала всю Россию! Светлана Владимировна, гордимся безмерно!» — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что на шоу Малахова выступил курганский певец Евгений Батухтин. В рамках программы «Песни от всей души» он исполнил песню «Чистый лист» группы «Нэнси». Также сообщалось, что в Кургане федеральный канал «Моя планета» снимает фильм про художественный музей имени Германа Травникова.

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Солистка курганского ансамбля «Беседа» Светлана Усатых исполнила мечту на федеральном канале «Россия-1». В программе Андрея Малахова «Песни от всей души» артистка спела вместе с заслуженным артистом России Валерием Семиным. Видео выступления опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «Я хочу спеть с Валерием Семиным. У меня такая мечта давно есть. Можно? Давайте споем песню „Русалочки“», — сказала в эфире шоу Светлана Усатых. Ведущий Андрей Малахов и гости программы подпевали артистам. После выступления присутствующим показали сюжет о жизни курганской солистки. Администрация Катайского района поздравила Светлану Усатых с выступлением на федеральном канале. «В воскресенье многие жители Катайского района ждали вечернюю программу Андрея Малахова. Своим творчеством и ярким талантом наша землячка порадовала всю Россию! Светлана Владимировна, гордимся безмерно!» — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что на шоу Малахова выступил курганский певец Евгений Батухтин. В рамках программы «Песни от всей души» он исполнил песню «Чистый лист» группы «Нэнси». Также сообщалось, что в Кургане федеральный канал «Моя планета» снимает фильм про художественный музей имени Германа Травникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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