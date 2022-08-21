Жительница Курганской области исполнила мечту на шоу Малахова. Видео

22 августа 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Курганская артистка выступила в передаче «Песни от всей души» на федеральном канале «Россия-1» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Солистка курганского ансамбля «Беседа» Светлана Усатых исполнила мечту на федеральном канале «Россия-1». В программе Андрея Малахова «Песни от всей души» артистка спела вместе с заслуженным артистом России Валерием Семиным. Видео выступления опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «Я хочу спеть с Валерием Семиным. У меня такая мечта давно есть. Можно? Давайте споем песню „Русалочки“», — сказала в эфире шоу Светлана Усатых. Ведущий Андрей Малахов и гости программы подпевали артистам. После выступления присутствующим показали сюжет о жизни курганской солистки. Администрация Катайского района поздравила Светлану Усатых с выступлением на федеральном канале. «В воскресенье многие жители Катайского района ждали вечернюю программу Андрея Малахова. Своим творчеством и ярким талантом наша землячка порадовала всю Россию! Светлана Владимировна, гордимся безмерно!» — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что на шоу Малахова выступил курганский певец Евгений Батухтин. В рамках программы «Песни от всей души» он исполнил песню «Чистый лист» группы «Нэнси». Также сообщалось, что в Кургане федеральный канал «Моя планета» снимает фильм про художественный музей имени Германа Травникова.

Солистка курганского ансамбля «Беседа» Светлана Усатых исполнила мечту на федеральном канале «Россия-1». В программе Андрея Малахова «Песни от всей души» артистка спела вместе с заслуженным артистом России Валерием Семиным. Видео выступления опубликовано в соцсети «ВКонтакте». «Я хочу спеть с Валерием Семиным. У меня такая мечта давно есть. Можно? Давайте споем песню „Русалочки“», — сказала в эфире шоу Светлана Усатых. Ведущий Андрей Малахов и гости программы подпевали артистам. После выступления присутствующим показали сюжет о жизни курганской солистки. Администрация Катайского района поздравила Светлану Усатых с выступлением на федеральном канале. «В воскресенье многие жители Катайского района ждали вечернюю программу Андрея Малахова. Своим творчеством и ярким талантом наша землячка порадовала всю Россию! Светлана Владимировна, гордимся безмерно!» — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что на шоу Малахова выступил курганский певец Евгений Батухтин. В рамках программы «Песни от всей души» он исполнил песню «Чистый лист» группы «Нэнси». Также сообщалось, что в Кургане федеральный канал «Моя планета» снимает фильм про художественный музей имени Германа Травникова.