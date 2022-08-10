Фильм связан с экспозицией местного музея (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители телеканала «Моя планета» снимают фильм, связанный с экспозицией Курганского областного художественного музея им. Германа Травникова. Об этом 11 августа сообщили представители областного Управления культуры.

«Министерство культуры Российской Федерации совместно с российским познавательным телеканалом „Моя планета“ и телестудией „Единая Медиа Группа“ продолжили в рамках национального проекта „Культура“ работу над созданием цикла документальных фильмов под рабочим названием „Артефакты. Культурный детектив“ Для выбора сюжетов фильмов были использованы материалы, которые музеи направляли при внедрении платформы „Артефакт“», — указано в сообщении, размещенном в группе управления в соцсети «ВКонтакте». Курганский музей включили в эту платформу в 2020 году.

Исполнительный продюсер каналов «Россия 1» и «Моя планета» Юрий Коваленко отметил, что авторы фильма считают экспозицию музея наиболее интересной в плане подачи современного искусства. Представители управления уточнили, что особый интерес у редакторов канала вызвало творчество курганского художника Владимира Чалого.