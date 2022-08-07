С недавнего времени гостями выпусков телепередачи становятся творческие люди из глубинки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Худрук Дома культуры города Щучье (Курганская область) Евгений Батухтин принял участие в съемках телепередачи «Песни от всей души» с Андреем Малаховым. Зауральский певец исполнил композицию «Чистый лист» группы «Нэнси». Выпуск, посвященный личным воспоминаниям из 90-х годов и шлягерам того времени, был показан в эфире федерального телеканала «Россия 1» 6 августа.

«16 июня прошла съемка передачи, атмосфера в студии у Андрея Малахова, я вам скажу, была просто бомба! Уж не знаю, что они вырежут, а что оставят, но компания подобралась просто огонь! Тема передачи: песни 90-х годов и рассказы под стать тому времени. Гости в студии: группа „На-На“, Сергей Васюта и многие другие», — написал после съемок Батухтин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выступление зауральского худрука продлилось, примерно, пять минут. Зал тепло принял артиста подпевал и танцевал вместе с ним. После выступления Евгений Батухтин рассказал о себе и своем творчестве, поведал о том, как пришел работать в ДК. Гости, в свою очередь, отметили «очень артистичное исполнение» певца.

Продюсеры телепроекта обратили внимание на курганского исполнителя в середине июня. Поводом послужил один из видеороликов с песней «Чистый лист», который Евгений Батухтин выложил на своем youtube-канале.

О том, что курганский ветеран Великой Отечественной войны Александра Никитина стала гостем передачи Андрея Малахова «Песни от всей души», URA.RU писало ранее. На съемках Александра Александровна с телеведущим Андреем Малаховым обсуждали истории из жизни. А в ноябре прошлого года шансонье Евгений Григорьев (Жека), уроженец Кургана, написавший песню «Рюмка водки», отказался от съемок в ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Вместо этого он решил съездить к своей матери в Курган.