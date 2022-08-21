В челябинском детском лагере погибли подросток и его старший брат

Молодые люди чистили канализационный колодец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два человека, 17-летний подросток и его 21-летний брат, погибли при попытке очистки канализационного колодца в детском лагере «Чайка» в Увельском районе Челябинской области, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-центре поисково-спасательной службы региона информацию подтвердили. Проверку также начала прокуратура.

«Мать погибших работает в лагере поваром, а старший сын был трудоустроен там же разнорабочим. Днем 20 сентября женщина попросила сына привести в порядок колодец для подачи воды в административные здания лагеря. Парень полез туда, за ним младший брат, они погибли, отравившись метаном», — рассказал источник URA.RU.

В пресс-центре ПСС рассказали, что 20 августа на территории одного из детских лагерей в Увельском районе рядом с поселком Хомутинино проводились работы по откачке воды и очистке колодца. Спустившись вниз, один из рабочих не смог самостоятельно подняться наверх. Он погиб, как и второй мужчина, пытавшийся оказать помощь и тоже спустившийся на дно колодца.

Спасатели с использованием защитных костюмов и дыхательных аппаратов, предназначенных для работ в агрессивной среде, обнаружили тела погибших под водой на глубине около 10 метров. Их подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.

Как сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, прокуратура Увельского района начала проводить проверку в связи с несчастным случаем на территории детского оздоровительного лагеря. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдения требований охраны труда, обеспечения техники безопасности при производстве работ. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, поставлен на контроль ход проверки, проводимой следственными органами.

Погибших достали из колодца спасатели пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

Тела обнаружили на глубине 10 метров пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области