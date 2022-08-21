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Прокуратура Тюменского района осталась без начальника

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло отставка
Дмитрий Попов покинул прокуратуру Тюменского района Фото:

Глава прокуратуры Тюменского района Дмитрий Попов оставил свою должность. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры. Попов возглавлял подразделение ведомства с 2017 года.

«Дмитрий Попов оставил должность в связи с истечением срока полномочий. Он перешел на работу в аппарат областной прокуратуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что исполняющей обязанности прокурора Тюменского района была назначена Ксения Захарова. До этого она являлась заместителем Попова.

Ранее URA.RU писало о том, что из прокуратуры Тюменской области уволился начальник отдела кадров Алексей Кирюхин. По сообщениям источников агентства, он оставил службу в органах по собственному желанию.

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Глава прокуратуры Тюменского района Дмитрий Попов оставил свою должность. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры. Попов возглавлял подразделение ведомства с 2017 года. «Дмитрий Попов оставил должность в связи с истечением срока полномочий. Он перешел на работу в аппарат областной прокуратуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что исполняющей обязанности прокурора Тюменского района была назначена Ксения Захарова. До этого она являлась заместителем Попова. Ранее URA.RU писало о том, что из прокуратуры Тюменской области уволился начальник отдела кадров Алексей Кирюхин. По сообщениям источников агентства, он оставил службу в органах по собственному желанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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