Прокуратура Тюменского района осталась без начальника

Дмитрий Попов покинул прокуратуру Тюменского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава прокуратуры Тюменского района Дмитрий Попов оставил свою должность. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры. Попов возглавлял подразделение ведомства с 2017 года.

«Дмитрий Попов оставил должность в связи с истечением срока полномочий. Он перешел на работу в аппарат областной прокуратуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что исполняющей обязанности прокурора Тюменского района была назначена Ксения Захарова. До этого она являлась заместителем Попова.

Ранее URA.RU писало о том, что из прокуратуры Тюменской области уволился начальник отдела кадров Алексей Кирюхин. По сообщениям источников агентства, он оставил службу в органах по собственному желанию.