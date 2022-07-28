Из Тюменской областной прокуратуры уволился ключевой сотрудник

29 июля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Алексей Кирюхин занимал должность начальника отдела кадров прокуратуры Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник отдела кадров прокуратуры Тюменской области Алексей Кирюхин уволился из ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что Кирюхин оставил службу по собственному желанию. «Алексей Евгеньевич оставил службу в органах прокуратуры Тюменской области по собственному желанию. Для него были устроены почетные проводы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в областной прокуратуре на фоне увольнений ключевых сотрудников начался кадровый голод. При этом, многие молодые специалисты, которые приходят на вакантные места, не выдерживают нагрузки и плотного графика работы в ведомстве.

Начальник отдела кадров прокуратуры Тюменской области Алексей Кирюхин уволился из ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что Кирюхин оставил службу по собственному желанию. «Алексей Евгеньевич оставил службу в органах прокуратуры Тюменской области по собственному желанию. Для него были устроены почетные проводы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу прокуратуры Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в областной прокуратуре на фоне увольнений ключевых сотрудников начался кадровый голод. При этом, многие молодые специалисты, которые приходят на вакантные места, не выдерживают нагрузки и плотного графика работы в ведомстве.