Шумков приготовил для Луганска пять вагонов стройматериалов

19 августа 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор поддерживает связь с коллегами из Луганска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские предприниматели по просьбе губернатора Вадима Шумкова приготовили для отправки в Луганск пять вагонов стройматериалов для ремонта кровель. Об этом глава региона рассказал во второй части большого интервью, опубликованном в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте». «От коллег из Луганска, с которыми мы имеем связи, поступает информация, что в текущих условиях им больше всего необходимо восстанавливать кровельный конструкции, потому что многое разбито минами, взрывной волной сносило. Деревянные стройматериалы. Мы переговорили с нашими предпринимателями, и я благодарен нашим мужикам — пять вагонов уже готово. Пять вагонов деревянных стройматериалов — это большие деньги. Мы сейчас договариваемся с Луганском, как их отправить», — сказал Шумков. Губернатор также отметил, когда лично приходил в пункт сбора гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР, чтобы отправить посылку от себя, испытал гордость за курганцев. «Я увидел вещи не только от предпринимателей, это люди приносили от себя. Если сердца наших людей открыты для горя людей, которых они даже не видели ни разу в жизни, это значит, что это живые, благодарные, классные люди», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР. Кузнецов уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские предприниматели по просьбе губернатора Вадима Шумкова приготовили для отправки в Луганск пять вагонов стройматериалов для ремонта кровель. Об этом глава региона рассказал во второй части большого интервью, опубликованном в группе правительства Курганской области во «ВКонтакте». «От коллег из Луганска, с которыми мы имеем связи, поступает информация, что в текущих условиях им больше всего необходимо восстанавливать кровельный конструкции, потому что многое разбито минами, взрывной волной сносило. Деревянные стройматериалы. Мы переговорили с нашими предпринимателями, и я благодарен нашим мужикам — пять вагонов уже готово. Пять вагонов деревянных стройматериалов — это большие деньги. Мы сейчас договариваемся с Луганском, как их отправить», — сказал Шумков. Губернатор также отметил, когда лично приходил в пункт сбора гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР, чтобы отправить посылку от себя, испытал гордость за курганцев. «Я увидел вещи не только от предпринимателей, это люди приносили от себя. Если сердца наших людей открыты для горя людей, которых они даже не видели ни разу в жизни, это значит, что это живые, благодарные, классные люди», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР. Кузнецов уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года.