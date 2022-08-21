На пермской набережной появился 25-метровый флаг. Фото

22 августа 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

В Перми пройдут мероприятия, посвященные Дню флага РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В честь Дня Государственного флага Российской Федерации на склоне пермской набережной появился 25-метровый флаг. Пермяки активно фотографируются с государственным символом и выкладывают фотографии в соцсети, это традиционный флешмоб, сообщает с места события фотокорреспондент URA.RU. «По сложившейся традиции на склоне набережной 22 августа появился 25-метровый флаг Российской Федерации, на фоне которого можно сделать фотографию и опубликовать в соцсетях с хэштегом #триколорпермь. Дополнительно в 68-м квартале пермской эспланады и на набережной установлены тематические фотозоны», — раскрыли подробности в администрации. Также праздничные мероприятия проходят в разных районах Перми. День флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году в Москве над Белым домом впервые был официально поднят государственный символ — трехцветный российский флаг. Он заменил красное полотнище с серпом и молотом. Размер флага — 25 метров Сергей Русанов Символ России виден издалека Сергей Русанов

В честь Дня Государственного флага Российской Федерации на склоне пермской набережной появился 25-метровый флаг. Пермяки активно фотографируются с государственным символом и выкладывают фотографии в соцсети, это традиционный флешмоб, сообщает с места события фотокорреспондент URA.RU. «По сложившейся традиции на склоне набережной 22 августа появился 25-метровый флаг Российской Федерации, на фоне которого можно сделать фотографию и опубликовать в соцсетях с хэштегом #триколорпермь. Дополнительно в 68-м квартале пермской эспланады и на набережной установлены тематические фотозоны», — раскрыли подробности в администрации. Также праздничные мероприятия проходят в разных районах Перми. День флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году в Москве над Белым домом впервые был официально поднят государственный символ — трехцветный российский флаг. Он заменил красное полотнище с серпом и молотом.