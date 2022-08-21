Губернатор Артюхов продолжил «Честный маршрут» по городам ЯНАО

Дмитрий Артюхов отправился в Губкинский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов продолжает рабочую поездку по региону. Губернатор в рамках «Честного маршрута» посетит Губкинский и поселок Пуровск, сообщил Артюхов в своем telegram-канале.

«Продолжаю рабочую поездку по Ямалу. Позади — почти 1000 километров пути. Сейчас из Тарко-Сале выезжаю в Губкинский. По пути заеду в поселок Пуровск. В прошлом году была просьба построить дорогу от железнодорожного вокзала до трассы. Работы должны быть уже на финише», — написал он.

Артюхов уточнил, что планирует посмотреть, как в Губкинском идет благоустройство города. В 2022 году там запланирован большой объем работ. Также он обратит внимание на Пурпе и Пурпе-1.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО начал ежегодную поездку по региону. Первые встречи с Дмитрием Артюховым в рамках его поездки состоялись в Надыме -15 августа, 17 августа в Новом Уренгое, 19 августа в Тарко-Сале.