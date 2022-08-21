Соотечественники перебираются в Курганскую область по программе переселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья Шушмаркиных из Казахстана перебралась в Курганскую область следом за родственниками. Соотечественники уже получили российские паспорта. О том, как живут и где работают переселенцы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«После переезда в Курганскую область переселенцев приняли родственники. Получив разрешение на временное проживание, смогли трудоустроиться. Анатолий работает монтажником в одной из организаций Кургана. Планирует получать дополнительное профессиональное образование по линии обслуживания газового оборудования. Супруга работает продавцом-консультантом в торговой кампании. В настоящее время семья переехала в собственную квартиру», — говорится на сайте ведомства. Два года назад по программе переселения в Варгашинский район перебрались их родственники.

На постоянное место жительство в Курганскую область соотечественники переехали из города Кокчетав Республики Казахстан в ноябре 2021 года. В июле текущего года Шушмаркины получили паспорта граждан России.

Ранее URA.RU писало, что шесть граждан Казахстана и Таджикистана получили гражданство РФ в Курганской области. Они проживают в Притобольном, Звериноголовском и Половинском районах. Также сообщалось, что украинские беженцы не могут в Кургане обменять гривны на рубли.

Семья Шушмаркиных из Казахстана получили паспорта РФ Фото: УМВД России по Курганской области

Глава семьи Анатолий Шушмаркин работает монтажником в одной из курганских организаций Фото: УМВД России по Курганской области