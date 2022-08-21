22 августа страна отмечает День государственного флага России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области Дамир Утарбеков, являющийся руководителем направления коммуникаций в центральном штабе МГЕР, развернул гигантский флаг РФ на Украине в городе Купянск под Харьковом. Как сообщил Утарбеков, тысячи жителей освобожденных украинских городов и поселков присоединились к чествованию российского триколора.

«В ходе спецоперации на Украине наши бойцы на передовой с гордостью несут знамя России и борются с фашизмом и нацизмом. 22 августа наша страна отмечает День государственного флага. Несмотря на непростую ситуацию, тысячи жителей освобожденных территорий Украины присоединились к чествованию флага России в своих городах и поселках», — написал Утарбеков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В разговоре с URA.RU Утарбеков отметил, что он находится в Купянске в составе гуманитарной миссии «Единой России». На освобожденных территориях, начиная с марта, в постоянном режиме работают волонтеры Молодой гвардии и Волонтерской роты. Тысячи молодых ребят со всей страны пришли на помощь жителям освобожденных территорий, оказывая поддержку тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Челябинский депутат отметил, что пожилые местные жители не могут сдержать слезы, когда волонтеры оказывают им помощь. Они признаются, что все это время ждали от России защиты от киевского режима.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Россия продолжает налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Сейчас жители этих территорий готовятся к началу учебного года, а в Купянске уже начали выдавать российские паспорта.

Активисты развернули флаг в освобожденном от неонацистов Купянске Фото: страница Дамира Утарбекова во «ВКонтакте»

Молодые ребята со всей страны пришли на помощь жителям освобожденных территорий Фото: страница Дамира Утарбекова во «ВКонтакте»