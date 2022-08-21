Пермячка за 50 тысяч рублей продает бутылку с деньгами. Фото

22 августа 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Пятилитровая бутылка наполнена купюрами и монетами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Перми продает за 50 тысяч рублей пятилитровую бутылку, наполненную монетами и купюрами. Объявление о продаже выставлено на сайте «Авито». «Продам 5-литровую бутылку, наполненную монетами номиналом 5 и 10 рублей, а также купюрами — 50, 100 и 200 рублей. С удовольствием продолжила бы наполнять бутылку деньгами, но переезжаю в другой город, а перевозить с собой такую ценность весом 7 кг будет проблематично», — указано в объявлении. Автор объявления также уточняет, что не пересчитывала наличные, но в бутылке наверняка находятся коллекционные купюры и монеты, которые можно выгодно продать. Со своей копилкой хозяйка готова расстаться за 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через «Авито» продают необычную купюру в пять раз дороже ее номинала. Причина — серийный номер, полностью состоящий из пятерок. Хозяйка копилки уверена, что в бутылке есть редкие коллекционные купюры и монеты Скриншот объявления на «Авито»

Жительница Перми продает за 50 тысяч рублей пятилитровую бутылку, наполненную монетами и купюрами. Объявление о продаже выставлено на сайте «Авито». «Продам 5-литровую бутылку, наполненную монетами номиналом 5 и 10 рублей, а также купюрами — 50, 100 и 200 рублей. С удовольствием продолжила бы наполнять бутылку деньгами, но переезжаю в другой город, а перевозить с собой такую ценность весом 7 кг будет проблематично», — указано в объявлении. Автор объявления также уточняет, что не пересчитывала наличные, но в бутылке наверняка находятся коллекционные купюры и монеты, которые можно выгодно продать. Со своей копилкой хозяйка готова расстаться за 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через «Авито» продают необычную купюру в пять раз дороже ее номинала. Причина — серийный номер, полностью состоящий из пятерок.