21 августа 2022
20 августа 2022

Пермячка за 50 тысяч рублей продает бутылку с деньгами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятилитровая бутылка наполнена купюрами и монетами Фото:

Жительница Перми продает за 50 тысяч рублей пятилитровую бутылку, наполненную монетами и купюрами. Объявление о продаже выставлено на сайте «Авито».

«Продам 5-литровую бутылку, наполненную монетами номиналом 5 и 10 рублей, а также купюрами — 50, 100 и 200 рублей. С удовольствием продолжила бы наполнять бутылку деньгами, но переезжаю в другой город, а перевозить с собой такую ценность весом 7 кг будет проблематично», — указано в объявлении.

Автор объявления также уточняет, что не пересчитывала наличные, но в бутылке наверняка находятся коллекционные купюры и монеты, которые можно выгодно продать. Со своей копилкой хозяйка готова расстаться за 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через «Авито» продают необычную купюру в пять раз дороже ее номинала. Причина — серийный номер, полностью состоящий из пятерок.

Хозяйка копилки уверена, что в бутылке есть редкие коллекционные купюры и монеты

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Жительница Перми продает за 50 тысяч рублей пятилитровую бутылку, наполненную монетами и купюрами. Объявление о продаже выставлено на сайте «Авито». «Продам 5-литровую бутылку, наполненную монетами номиналом 5 и 10 рублей, а также купюрами — 50, 100 и 200 рублей. С удовольствием продолжила бы наполнять бутылку деньгами, но переезжаю в другой город, а перевозить с собой такую ценность весом 7 кг будет проблематично», — указано в объявлении. Автор объявления также уточняет, что не пересчитывала наличные, но в бутылке наверняка находятся коллекционные купюры и монеты, которые можно выгодно продать. Со своей копилкой хозяйка готова расстаться за 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через «Авито» продают необычную купюру в пять раз дороже ее номинала. Причина — серийный номер, полностью состоящий из пятерок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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