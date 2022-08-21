Куйвашев открыл новое производство на «Уралмашзаводе»

На заводе открыли новый цех для термообработки деталей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На Уральском заводе тяжелого машиностроения (ПАО «Уралмашзавод», входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») открыли новый термический цех. На новой площадке, оснащенной российским оборудованием, будет проводиться термообработка деталей для всей продукции завода. Открытие посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает корреспондент URA.RU.

«Здесь были изменены полностью все инженерные сети, установлены более 30 единиц нового оборудования, большинство из которых — отечественное. Цех позволяет выполнять термическую обработку практически любых деталей весом до 10 тонн. Соответственно, полностью закрыть все потребности нашего производства в малой и средней термической обработки. Учитывая объемы работ, проект завершен в рекордно короткие сроки», — передает корреспондент слова представителя завода.

Также на новой площадке будет проводиться уникальная технология нанесения сплавов металла на детали — баббитозаливка. Она позволит повысить износостойкость узлов дробилок и мельниц производства УЗТМ.

«Уралмашзавод» в 2015 году был выкуплен «Газпромбанком» у группы «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ) ради спасения уникальных конструкторских бюро, которыми гордилось предприятие. С 1 июля 2019 года полномочия гендиректора «Уралмашзавода» были переданы управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС». Уставный капитал ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» составляет 80 млн 291,398 тыс. рублей.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU